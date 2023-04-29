Гельмут Марко: «Управляемость и баланс машины Ферстаппена сильно ухудшились»

Теги Феррари Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Гран-при Азербайджана Макс Ферстаппен Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко прокомментировал итоги спринта перед Гран-при Азербайджана.

Марко выразил уверенность, что Макс Ферстаппен мог бы быть намного быстрее, если бы его болид не был поврежден в инциденте с участием Джорджа Расселла.

«Наши люди с камерами ничего не видели по ходу гонки. Но сейчас, когда фотографии уже попали в сеть, все очевидно. К тому же, из-за этих повреждений шины на болиде Макса нагревались намного сильнее, чем на болиде Чеко. А это значит, что управляемость и баланс машины сильно ухудшились. Тем не менее, такой результат позволяет нам с оптимизмом ждать завтрашнюю гонку. Сегодняшний результат показывает, что наш гоночный темп очень хорош.

Тот факт, что обычно мы намного сильнее смотримся в гонках, чем в квалификациях, а также что завтрашний заезд будет длиннее сегодняшнего должен сыграть нам на руку. А еще завтра мы будем стартовать на свежих комплектах шин «медиум». В то время как «Феррари» использовали эти шины сегодня, и у них не будет запасных комплектов в том случае, если гонка, например, прервется появлением автомобиля безопасности. Так что с точки зрения ситуации с шинами мы тоже должны находиться в более выгодном положении», – рассказал Марко.

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2 комментария

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Мадина Уйгурова
с дыркой в понтоне приехал третьим.напомнило как Льюис после того как сломал антикрыло об Макса в Саудии в 2021 году потом штамповал лучшие круги))))
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Luca di Montezemolo
Даже на серьезно поврежденном звездолёте, говорят 7.5 десяток ни фуры, ни тем более мерс с астоном и близко по темпу не были, завтра эти клоуны затошнят очень быстро, чтобы не привезти всем круг, и чтобы дурачки типа вильнева считали что оказывается доминирования особого нет, ну смотрите они же минуту не привозят.
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