Гельмут Марко: «Управляемость и баланс машины Ферстаппена сильно ухудшились»

Советник « » прокомментировал итоги спринта перед Гран-при Азербайджана.

Марко выразил уверенность, что мог бы быть намного быстрее, если бы его болид не был поврежден в инциденте с участием Джорджа Расселла.

«Наши люди с камерами ничего не видели по ходу гонки. Но сейчас, когда фотографии уже попали в сеть, все очевидно. К тому же, из-за этих повреждений шины на болиде Макса нагревались намного сильнее, чем на болиде Чеко. А это значит, что управляемость и баланс машины сильно ухудшились. Тем не менее, такой результат позволяет нам с оптимизмом ждать завтрашнюю гонку. Сегодняшний результат показывает, что наш гоночный темп очень хорош.

Тот факт, что обычно мы намного сильнее смотримся в гонках, чем в квалификациях, а также что завтрашний заезд будет длиннее сегодняшнего должен сыграть нам на руку. А еще завтра мы будем стартовать на свежих комплектах шин «медиум». В то время как « » использовали эти шины сегодня, и у них не будет запасных комплектов в том случае, если гонка, например, прервется появлением автомобиля безопасности. Так что с точки зрения ситуации с шинами мы тоже должны находиться в более выгодном положении», – рассказал Марко.

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