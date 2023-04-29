Фернандо Алонсо о борьбе с Сайнсом: «Если бы я не отпустил газ, мы бы оба попали в аварию. Надеюсь, ФИА рассмотрит этот момент»

Пилот « » считает, что из « » нужно дать штраф за опасную оборону позиции в ходе спринта на Гран-при Азербайджана.

На рестарте после машины безопасности Алонсо подобрался вплотную к Карлосу Сайнсу – тот шел пятым. Когда Фернандо попытался пройти пилота «Феррари», Сайнс перекрыл ему путь, едва не впечатав в стену. В итоге Алонсо так и финишировал позади соотечественника на шестом месте.

«Я прошел Алекса [Албона] и Льюиса [Хэмилтона] в первом повороте и еще Карлоса. Но Карлос прижал меня к стене у входа во второй поворот. Так что мне пришлось отпустить педаль газа. Если бы я этого не сделал, мы бы оба попали в аварию. Надеюсь, ФИА рассмотрит этот момент – возможно, мы еще можем попасть в топ-5.

Думаю, что правила очевидны. Если вы едете бок о бок, то не можете просто подъехать поближе к сопернику и прижимать его до тех пор, пока он не отпустит газ. Так что ничего больше не нужно, кроме как соблюдать правила.

Мне кажется, этот уик-энд, если честно, немного нам вредит. Мы не супербыстры. А наши главные соперники в Кубке Конструкторов – в данный момент это «Мерседес» – только что финишировали впереди нас в нескольких очках, но завтра Расселл стартует 11-м… У нас все еще есть шанс обогнать их по очкам, так что ущерб в этот уик-энд удается ограничить», – считает Алонсо.

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