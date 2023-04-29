Серхио Перес: «Целью сегодня было заработать максимальное количество очков, хотя понятно, что главная гонка будет завтра»
Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвел итоги спринта перед Гран-при Азербайджана, в котором сумел одержать победу.
«Было здорово. В столь непростых условиях мы находились под сильным давлением – это касается команды, инженеров, механиков, гонщиков. Целью сегодня было заработать максимально возможное количество очков, хотя понятно, что главная гонка будет завтра.
Сегодня мы смогли чему-то научиться, получить новые данные. Однако завтра, очевидно, в баки болидов будет залито намного больше топлива, да и состояние трассы будет другим. И да, третья стартовая позиция – это не лучший вариант, но я все равно выложусь на максимуме и постараюсь победить», – рассказал Перес.
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