Контракт на проведение Гран-при Азербайджана продлен до 2026 года

Теги Формула-1 Гран-при Азербайджана Авто

«Формула-1» и организаторы Гран-при Азербайджана объявили о продлении контракта на проведение этапа.

Новое соглашение рассчитано до конца 2026 года. В то время как предыдущий контракт истекал в этом сезоне.

В качестве факторов, способствовавших продлению сделки, называется растущий интерес к этапу. Так, организаторы отметили, что на гонку 2023 года были распроданы все без исключения билеты.

Также организаторы готовы проявлять гибкость и идти навстречу «Формуле-1» в случае необходимости изменить дату проведения гонки – проводя Гран-при как в апреле, так и в июне.

Гран-при Азербайджана проводится с 2016 года. Исключением стал сезон-2020, когда гонку пришлось отменить в условиях пандемии.

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2 комментария

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Xosrov Namazov
Ну и хорошо
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Numunu
Отличные новости 👍
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