Контракт на проведение Гран-при Азербайджана продлен до 2026 года

« » и организаторы объявили о продлении контракта на проведение этапа.

Новое соглашение рассчитано до конца 2026 года. В то время как предыдущий контракт истекал в этом сезоне.

В качестве факторов, способствовавших продлению сделки, называется растущий интерес к этапу. Так, организаторы отметили, что на гонку 2023 года были распроданы все без исключения билеты.

Также организаторы готовы проявлять гибкость и идти навстречу «Формуле-1» в случае необходимости изменить дату проведения гонки – проводя Гран-при как в апреле, так и в июне.

Гран-при Азербайджана проводится с 2016 года. Исключением стал сезон-2020, когда гонку пришлось отменить в условиях пандемии.

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