Джордж Расселл: «Смешанные чувства после 4-го места сегодня и ошибки вчера»

Теги Формула-1 Мерседес Гран-при Азербайджана Джордж Расселл Авто

Джордж Расселл поделился эмоциями после квалификации к спринту.

Гонщик «Мерседеса» показал четвертое время в субботней сессии на Гран-при Азербайджана, а в традиционной квалификации стал лишь 11-м.

«Смешанные чувства. Во-первых, я очень доволен выступлением. Думаю, четвертое место – это лучше, чем мы ожидали.

Но потом я вернулся на пит-лейн и подумал: «Зараза». Я все равно допустил ту ошибку вчера, а сегодняшний результат продемонстрировал, что было возможно. Но ты не всегда показываешь свой максимум, и вчера все было очень близко.

Сегодня гонка – посмотрим, что получится сделать с четвертой стартовой позиции», – заявил Расселл.

Гран-при Азербайджана-2023. Квалификация к спринту. Леклер – 1-й, Перес – 2-й, Ферстаппен – 3-й

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