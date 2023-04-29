Джордж Расселл: «Смешанные чувства после 4-го места сегодня и ошибки вчера»
Джордж Расселл поделился эмоциями после квалификации к спринту.
Гонщик «Мерседеса» показал четвертое время в субботней сессии на Гран-при Азербайджана, а в традиционной квалификации стал лишь 11-м.
«Смешанные чувства. Во-первых, я очень доволен выступлением. Думаю, четвертое место – это лучше, чем мы ожидали.
Но потом я вернулся на пит-лейн и подумал: «Зараза». Я все равно допустил ту ошибку вчера, а сегодняшний результат продемонстрировал, что было возможно. Но ты не всегда показываешь свой максимум, и вчера все было очень близко.
Сегодня гонка – посмотрим, что получится сделать с четвертой стартовой позиции», – заявил Расселл.
Гран-при Азербайджана-2023. Квалификация к спринту. Леклер – 1-й, Перес – 2-й, Ферстаппен – 3-й
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