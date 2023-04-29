Серхио Перес о новом формате: «Думаю, скоро они поставят посреди трассы бойцовский ринг и заставят гонщиков бороться друг с другом»

Теги Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Гран-при Азербайджана Авто

Пилот «Ред Булл» Серхио Перес подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Азербайджана.

«Сложная сессия. В конечном счете, как мне кажется, я мог проехать свой последний круг немного чище – возможно, даже выиграть поул. Но тут Шарль врезался в стену.

На самом деле они просто немного сильнее нас в темпе на одном круге. Надеюсь, что в спринте мы сможем сократить отставание и победим их по гоночному темпу.

Формат со спринтом – это шоу. Думаю, в скором времени они могут дойти и до того, чтобы поставить посреди трассы бойцовский ринг, соберут всех гонщиков вместе и заставят нас бороться друг с другом. Но вообще мне понравилось», – рассказал Перес.

Гран-при Азербайджана-2023. Квалификация к спринту. Леклер – 1-й, Перес – 2-й, Ферстаппен – 3-й

3 комментария

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Beeg Jack
Зачем подсказывает??
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Dani Schestov
А лучше заставить пилотов сдавать змейку на скорость, шоу же!
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Мадина Уйгурова
я бы посмотрела на борьбу Шарля и младшего голыми в масле
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