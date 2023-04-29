Макс Ферстаппен: «Жаль, что я лишь третий, но в таких условиях нас вряд ли ждет обыденный спринт»

Пилот « » подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Азербайджана.

«Все складывалось весьма хорошо. Думаю, у нас был отличный темп, но на первом круге в третьем сегменте у меня возник неприятный момент в связке 5-6 поворотов, потом шины сильно нагрелись, и еще один неприятный момент случился в 7-м повороте.

На важном круге, когда сцепление с трассой было максимальным, мы ужасно проехали второй сектор. Так что да, это не слишком здорово.

Мы смогли проехать еще один круг – при этом, как кажется, очень немногим в итоге удалось прибавить. Так что я думаю, что у нас неплохой темп.

Немного жаль, что я оказался лишь третьим, но в такую жару и с учетом поведения шин в таких условиях нас вряд ли ждет обыденный спринт. Так что шансы еще есть. Я не волнуюсь, в гонке мы сможем побороться», – рассказал Ферстаппен.

Гран-при Азербайджана-2023. Квалификация к спринту. Леклер – 1-й, Перес – 2-й, Ферстаппен – 3-й