Макс Ферстаппен: «Жаль, что я лишь третий, но в таких условиях нас вряд ли ждет обыденный спринт»

Теги Ред Булл Формула-1 Гран-при Азербайджана Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к спринту перед Гран-при Азербайджана.

«Все складывалось весьма хорошо. Думаю, у нас был отличный темп, но на первом круге в третьем сегменте у меня возник неприятный момент в связке 5-6 поворотов, потом шины сильно нагрелись, и еще один неприятный момент случился в 7-м повороте.

На важном круге, когда сцепление с трассой было максимальным, мы ужасно проехали второй сектор. Так что да, это не слишком здорово.

Мы смогли проехать еще один круг – при этом, как кажется, очень немногим в итоге удалось прибавить. Так что я думаю, что у нас неплохой темп.

Немного жаль, что я оказался лишь третьим, но в такую жару и с учетом поведения шин в таких условиях нас вряд ли ждет обыденный спринт. Так что шансы еще есть. Я не волнуюсь, в гонке мы сможем побороться», – рассказал Ферстаппен.

Гран-при Азербайджана-2023. Квалификация к спринту. Леклер – 1-й, Перес – 2-й, Ферстаппен – 3-й

2 комментария

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Мадина Уйгурова
выйдет на первое место после активации зоны дрс думаю круге на 7-8
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Paninaro
Ой, а что случилось?) Ньюивозка не вывезла? Круиз контроль забыл включить? Ну, не переживай, в гонке вывезет.
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