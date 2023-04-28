Макс Ферстаппен: «У нас очень хорошая гоночная машина, но она никогда не была доминирующей в квалификации»

Теги Ред Булл Формула-1 Гран-при Азербайджана Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к Гран-при Азербайджана.

Также Ферстаппен рассказал о планах на субботние сессии, и поделился мнением о перспективах на воскресную гонку.

«Здесь довольно сложно собрать вместе хороший круг. К тому же, последняя попытка в третьем сегменте вышла не вполне чистой, поскольку мы чуть иначе работали на прогревочном круге, но каких-то положительных изменений не заметили.

И когда у тебя возникает такое ощущение, ты уже не чувствуешь той уверенности, которая была на предыдущем быстром круге. Думаю, показать хорошее время не получилось в том числе поэтому.

Мы просто старались чуть сильнее прогреть шины. Когда у вас всего одна сессия свободных заездов, порой ты не до конца понимаешь, как именно хочешь действовать в квалификации. Первая попытка получается хорошей, но не идеальной, поэтому вы пытаетесь доработать настройки, чтобы добиться идеала. В Австралии это сработало. В этот раз, полагаю, не слишком.

В конечном счете для нас не все так плохо. У нас очень хорошая гоночная машина, но она никогда не была доминирующей в квалификации. Сегодня, когда мы немного потренировались на длинной дистанции, я был доволен тем, как мы провели отрезок. Думаю, что мы также узнаем что-то новое по ходу завтрашнего спринта.

Мы знаем, что наша машина быстра в гоночных условиях и мы должны постараться использовать это в воскресенье. Мы все знаем, что очки зарабатываю по воскресеньям, так что я не против быть чуть медленнее в субботу, и чуть быстрее в воскресенье. Хотя, теперь же у нас другой формат», – рассказал Ферстаппен.

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7 комментариев

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sir_shir
Спасибо хоть, что не ноешь про превозмогания, а говоришь по-мужски по делу
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Марат Кагин
Ответ Aleus Marcus
сезон 2021: 10 полулов в 22 гран при а сколько нужно для доминирования?
думаю он имеет ввиду что нет режима вечеринки.
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Kemal Gul
Ответ Aleus Marcus
сезон 2021: 10 полулов в 22 гран при а сколько нужно для доминирования?
Почему вы именно сезон 21 года взяли, а не прошлый? В сезоне 2022 у Феррари было на 4 поула больше, чем у РБ, конкретно у Шарля на 2 больше, чем у Макса. Ну а что было в гонках, мы все прекрасно помним. Так что слова Ферзя абсолютно справедливы.
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datebase
Ответ Aleus Marcus
сезон 2021: 10 полулов в 22 гран при а сколько нужно для доминирования?
Еще раз подтверждает его уровень как гонщика, где машина не была лучшей 😉
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