Макс Ферстаппен о 2-м месте в квалификации»: «Нам нужно будет обогнать всего одну машину»

Теги Ред Булл Формула-1 Гран-при Азербайджана Макс Ферстаппен Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвел итоги квалификации к Гран-при Азербайджана, а также рассказал о целях на воскресную гонку, с учетом результата сессии.

«На этой трассе всегда непросто собрать быстрый круг. Во второй попытке мы кое-что попробовали на прогревочном круге – и это, вероятно, было не идеальным способом подготовки, учитывая итоговое время.

В третьем сегменте квалификации ты гонишь на пределе, стараешься выжать максимум и все сделать идеально – а это непросто. Но мы на второй позиции, мы также знаем, что в гонке наша машина должна работать очень хорошо, так что в целом все не так плохо. Да, хочется стартовать впереди, но нам нужно будет обогнать всего одну машину», – рассказал Ферстаппен.

Гран-при Азербайджана-2023. Квалификация. Леклер выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Перес – 3-й

7 комментариев

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LetTong
Макс переобуется вместе с Леклером, Перес на изношенных будет сдерживать Шарля, а Сайнс будет искать гравий которого нет
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Ihor Soldatkin
Ответ Фанат спорта01
да вроде фуры сюда только заднее крыло принесли,мерсы много обновок принесли.
"много обновок" Мерседеса - это смена формы дефлектора взади и торцевых пластин на переднем крыле для повышения скорости на прямых, всё.

Основные обновы должны быть в Имоле
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Рнпрл Аари
С таким Сайнсом, Макс с Чеко на пару сожрут Леклера стратегически. Не ожидал что Сайнс так провалится
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Фанат спорта01
Ответ Рнпрл Аари
С таким Сайнсом, Макс с Чеко на пару сожрут Леклера стратегически. Не ожидал что Сайнс так провалится
да там и без стратегии всё понятно.
машина Феррари просто напросто медленнее,Леклер и в Бахрейне и в СА был почти на равных с Ред булл,а вот в гонке у Феррари был темп даже хуже Астонов.
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Рнпрл Аари
Ответ Фанат спорта01
да там и без стратегии всё понятно. машина Феррари просто напросто медленнее,Леклер и в Бахрейне и в СА был почти на равных с Ред булл,а вот в гонке у Феррари был темп даже хуже Астонов.
Ну теперь то Фуры немного обновились, плюс ещё настройки возможно удачнее будут
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Максон Ферстаппен
Эта одна машина может и самоустраниться, так что победа в кармане
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