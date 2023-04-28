Макс Ферстаппен о 2-м месте в квалификации»: «Нам нужно будет обогнать всего одну машину»

Пилот « » подвел итоги квалификации к Гран-при Азербайджана, а также рассказал о целях на воскресную гонку, с учетом результата сессии.

«На этой трассе всегда непросто собрать быстрый круг. Во второй попытке мы кое-что попробовали на прогревочном круге – и это, вероятно, было не идеальным способом подготовки, учитывая итоговое время.

В третьем сегменте квалификации ты гонишь на пределе, стараешься выжать максимум и все сделать идеально – а это непросто. Но мы на второй позиции, мы также знаем, что в гонке наша машина должна работать очень хорошо, так что в целом все не так плохо. Да, хочется стартовать впереди, но нам нужно будет обогнать всего одну машину», – рассказал Ферстаппен.

Гран-при Азербайджана-2023. Квалификация. Леклер выиграл поул, Ферстаппен – 2-й, Перес – 3-й