Кристиан Хорнер: «Ферстаппен и Перес могут сражаться друг с другом на Гран-при Азербайджана»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Гран-при Азербайджана Макс Ферстаппен Авто

Кристиан Хорнер разрешил гонщикам «Ред Булл» сражаться в Баку.

Руководитель команды высказался после единственной практики в рамках Гран-при Азербайджана, которую Макс Ферстаппен завершил первым, а Серхио Перес – третьим.

«Сессия прошла нормально. Мы собрали данные с двух составов шин и двух вариантов топливной загрузки. Теперь важно обработать информацию перед квалификацией.

Есть много вещей, которые могут застигнуть врасплох. Трасса «кусается», спринт представляет опасность, и, возможно, погода в воскресенье будет держать в напряжении.

Для нас приоритет – заработать максимальное количество очков. Чемпионат только начался, важно завоевывать очки. Пилоты могут сражаться друг с другом, пока это делают это чисто и проявляют уважение», – заявил Хорнер.

Гран-при Азербайджана-2023. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Перес – 3-й

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2 комментария

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Иван Алейников
Ответ TravenS
Ага, могут, но не будут, потому что будет "no fighting" в определённый момент
Не из-за этого, у Чеко просто нет такой скорости как у тапка. Даже, если вдруг будет быстрее, то как в том году болид будут развивать под Макса.
Просто, Ферстаппен быстрее и прилично
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