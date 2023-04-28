Кристиан Хорнер: «Ферстаппен и Перес могут сражаться друг с другом на Гран-при Азербайджана»

Кристиан Хорнер разрешил гонщикам «Ред Булл» сражаться в Баку.

Руководитель команды высказался после единственной практики в рамках Гран-при Азербайджана, которую завершил первым, а – третьим.

«Сессия прошла нормально. Мы собрали данные с двух составов шин и двух вариантов топливной загрузки. Теперь важно обработать информацию перед квалификацией.

Есть много вещей, которые могут застигнуть врасплох. Трасса «кусается», спринт представляет опасность, и, возможно, погода в воскресенье будет держать в напряжении.

Для нас приоритет – заработать максимальное количество очков. Чемпионат только начался, важно завоевывать очки. Пилоты могут сражаться друг с другом, пока это делают это чисто и проявляют уважение», – заявил .

Гран-при Азербайджана-2023. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Перес – 3-й

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