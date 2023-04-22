Немецкий журнал Die Aktuelle извинился перед семьей Михаэля Шумахера за публикацию интервью, якобы взятого у семикратного чемпиона «Формулы-1».

«Интервью» вышло в онлайн-версии журнала под заголовком « , первое интервью, мировая сенсация» и содержало намеки на то, что текст создан с помощью искусственного интеллекта. Семья экс-гонщика, получившего травму головы в конце 2013 года, намеревалась подать в суд.

Также журнал сообщил об увольнении главного редактора Анне Хоффман.

«Безвкусная и вводящая в заблуждение статья не должна была появиться. Она никоим образом не соответствует стандартам журналистики, которую мы и наши читатели ожидают от такого издателя как Funke», – заявила управляющий директор медиагруппы Funke Бьянка Полман.

Немецкий журнал продал беседу с ИИ как «первое интервью Михаэля Шумахера после падения». Семья подает в суд