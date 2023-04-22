За «интервью» с Михаэлем Шумахером, созданное с помощью ИИ, уволили главного редактора немецкого журнала

Теги Михаэль Шумахер светская хроника Формула-1 Авто

Немецкий журнал Die Aktuelle извинился перед семьей Михаэля Шумахера за публикацию интервью, якобы взятого у семикратного чемпиона «Формулы-1».

«Интервью» вышло в онлайн-версии журнала под заголовком «Михаэль Шумахер, первое интервью, мировая сенсация» и содержало намеки на то, что текст создан с помощью искусственного интеллекта. Семья экс-гонщика, получившего травму головы в конце 2013 года, намеревалась подать в суд.

Также журнал сообщил об увольнении главного редактора Анне Хоффман.

«Безвкусная и вводящая в заблуждение статья не должна была появиться. Она никоим образом не соответствует стандартам журналистики, которую мы и наши читатели ожидают от такого издателя как Funke», – заявила управляющий директор медиагруппы Funke Бьянка Полман.

Немецкий журнал продал беседу с ИИ как «первое интервью Михаэля Шумахера после падения». Семья подает в суд

7 комментариев

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Рнпрл Аари
Это ж как надо было хотеть хайпа, чтобы даже до такого додуматься. Теперь владельцы ещё долго будут от этого отмываться
+9
-1
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Minuvert
Ответ Aleksandr Lesnikov
Взял и зарубил себе карьеру. Теперь ни одно серьезно издание его даже на порог не пустит, в Германии уж точно. Как этот интеллектуал вообще главредом стал.
Это женщина
+4
0
+4
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Aleksandr Lesnikov
Ответ Рнпрл Аари
Это ж как надо было хотеть хайпа, чтобы даже до такого додуматься. Теперь владельцы ещё долго будут от этого отмываться
Взял и зарубил себе карьеру. Теперь ни одно серьезно издание его даже на порог не пустит, в Германии уж точно.
Как этот интеллектуал вообще главредом стал.
+3
0
+3
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shumilov_sav
Ответ Minuvert
Это женщина
Women moment
+1
0
+1
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Cardboard_monkey
Ответ Aleksandr Lesnikov
Взял и зарубил себе карьеру. Теперь ни одно серьезно издание его даже на порог не пустит, в Германии уж точно. Как этот интеллектуал вообще главредом стал.
ЕЁ
+1
0
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Роман
Ответ Minuvert
Это женщина
Без лишних слов стало всё понятно
+3
-3
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Aleksandr Lesnikov
Ответ Minuvert
Это женщина
😁
+1
-1
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