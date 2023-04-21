«С нашей стороны это была огромная стратегическая ошибка». Марко рассказал, как способствовал переходу Хэмилтона из «Макларена» в «Мерседес»

Советник «Ред Булл» поделился воспоминаниями о подробностях перехода в «Мерседес».

Марко отметил, что в 2012 году, когда контракт Хэмилтона с « » подходил к концу, команда всерьез рассматривала возможность приглашения британца. Но в «Ред Булл» в тот момент просто не было свободных мест – за команду выступали Себастьян Феттель и Марк Уэббер.

Марко же признался, что в стремлении ослабить конкурентов из «Макларена» посоветовал своему другу – который тогда был советником « », – обратить внимание на Хэмилтона и бросить все силы на его приглашение:

«Да, в то время мы и правда обсуждали возможность приглашения Льюиса, но в нашей команде просто не было свободного места.

И в тот момент мы были рады переходу Хэмилтона в «Мерседес» и поддерживали Лауду в его стремлении заполучить Льюиса. В результате, как нам казалось, лучший гонщик оказался за рулем слабой машины – ведь в те времена нашим главным конкурентом был как раз «Макларен».

В результате Хэмилтон в составе «Мерседеса» выиграл шесть титулов – и Марко согласился с тем, что решение способствовать этому переходу стало одной из главных стратегических ошибок «Ред Булл»:

«Да, разумеется, с нашей стороны это была огромная стратегическая ошибка. Для «Ред Булл» было бы намного лучше, если бы Хэмилтон остался в «Макларене». Но, как видите, вы далеко не всегда оказываетесь правы, разрабатывая тактику».

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