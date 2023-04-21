«С нашей стороны это была огромная стратегическая ошибка». Марко рассказал, как способствовал переходу Хэмилтона из «Макларена» в «Мерседес»

Теги Ники Лауда Макларен Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Мерседес Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился воспоминаниями о подробностях перехода Льюиса Хэмилтона в «Мерседес».

Марко отметил, что в 2012 году, когда контракт Хэмилтона с «Маклареном» подходил к концу, команда всерьез рассматривала возможность приглашения британца. Но в «Ред Булл» в тот момент просто не было свободных мест – за команду выступали Себастьян Феттель и Марк Уэббер.

Марко же признался, что в стремлении ослабить конкурентов из «Макларена» посоветовал своему другу Ники Лауде – который тогда был советником «Мерседеса», – обратить внимание на Хэмилтона и бросить все силы на его приглашение:

«Да, в то время мы и правда обсуждали возможность приглашения Льюиса, но в нашей команде просто не было свободного места.

И в тот момент мы были рады переходу Хэмилтона в «Мерседес» и поддерживали Лауду в его стремлении заполучить Льюиса. В результате, как нам казалось, лучший гонщик оказался за рулем слабой машины – ведь в те времена нашим главным конкурентом был как раз «Макларен».

В результате Хэмилтон в составе «Мерседеса» выиграл шесть титулов – и Марко согласился с тем, что решение способствовать этому переходу стало одной из главных стратегических ошибок «Ред Булл»:

«Да, разумеется, с нашей стороны это была огромная стратегическая ошибка. Для «Ред Булл» было бы намного лучше, если бы Хэмилтон остался в «Макларене». Но, как видите, вы далеко не всегда оказываетесь правы, разрабатывая тактику».

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11 комментариев

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Groove
Ответ Alex Soul
Нет, нет. Сейчас местные клоуны-эксперты, объяснят этому дилетанту Марко, что Хэм вообще не гонщик, он очень слабый самовозник.
Хэм сильный гонщик, даже большинство хейтеров это признают. Раздражают только его понты и "превозмогание" на самовозке которое он пытается выставить как великий подвиг.
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Alex Soul
Нет, нет. Сейчас местные клоуны-эксперты, объяснят этому дилетанту Марко, что Хэм вообще не гонщик, он очень слабый самовозник.
+13
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+5
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DelNord
Ответ Alex Soul
Нет, нет. Сейчас местные клоуны-эксперты, объяснят этому дилетанту Марко, что Хэм вообще не гонщик, он очень слабый самовозник.
Не, они расскажут, что в 2012 всем было понятно, что Мерседес - явный доминатор в ближайшем будущем. :) И LH шел "на все готовое", на гарантированное чемпионство.
+8
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Ева без Адама
Это было алаверды Вольфу в ответ на его рекомендацию Ферстаппену заключить контракт с Рэдбулл?
+3
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+3
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golubovich
Интересное признание! И даже опытные стратеги Ф1 ошибаются в своих прогнозах. Что же? Ну, бывает.
+2
0
+2
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Сергей Богатырёв
Ответ Ева без Адама
Это было алаверды Вольфу в ответ на его рекомендацию Ферстаппену заключить контракт с Рэдбулл?
Скорее наоборот, благодарность от Вольфа тогда уж
+2
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Евгений Потапенко
Не туда соломку подстелили.
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Ан Кот
ну был бы Росберг семикратный,
так что от перемены мест слагаемый сумма не меняется)
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irs118return
Ответ Alex Soul
Нет, нет. Сейчас местные клоуны-эксперты, объяснят этому дилетанту Марко, что Хэм вообще не гонщик, он очень слабый самовозник.
че ты радуешься) дед забыл таблетки принять несёт ахинею )) он и тогда был липовым и сейчас ничего не изменилось, даже на достойном болиде уровень Цуноды)
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Сергей Богатырёв
Ответ Ан Кот
ну был бы Росберг семикратный, так что от перемены мест слагаемый сумма не меняется)
не факт, к 17 году конкуренты подтянулись. Трёхкратным, наверное да, стал бы точно.
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