Джеймс Воулз: «Спринт на узкой, извилистой трассе в Баку вызовет настоящий хаос»

Теги Уильямс Формула-1 Гран-при Азербайджана Джеймс Воулз Авто

Руководитель «Уильямса» Джеймс Воулз поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Азербайджана.

Воулз считает, что выбор этапа в Баку для проведения гоночного уик-энда со спринт-заездом может обернуться хаосом.

«В Баку нас ждет уик-энд со спринт-заездом – вероятно, в уже немного модифицированном относительно предыдущий версии форматом. И сейчас за кулисами продолжается работа, для того чтобы понять, как именно должен быть реконструирован формат и какое влияние это окажет на всех.

Но вне зависимости от того, изменятся правила или нет, спринтерская гонка по этой узкой, извилистой трассе, особенно в районе замка, вызовет настоящий хаос», – рассказал Воулз.

Всю мощь мотора «Ф-1» в 1000+ л.с. на колеса передают детали массой 5 кг. Они и подводят «Ред Булл»

3 комментария

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Minuvert
В Баку есть шикарная прямая для обгона, по Старому Городу, конечно, там не обогнать. Но, все же, это не Монако, обгонять можно.
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Project2000
хаос может быть на первых двух кругах, а дальше все постараются ехать предельно аккуратно, учитывая, что это. городская трасса. Скорее всего все спринт пройдет спокойно с первого и до последнего круга - никто не захочет особо рисковать машиной перед предстоящей гонкой.
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burefan
В Баку есть пара мест, где может быть интересно
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