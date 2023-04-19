Джеймс Воулз: «Спринт на узкой, извилистой трассе в Баку вызовет настоящий хаос»

Руководитель « » Джеймс Воулз поделился ожиданиями от предстоящего .

Воулз считает, что выбор этапа в Баку для проведения гоночного уик-энда со спринт-заездом может обернуться хаосом.

«В Баку нас ждет уик-энд со спринт-заездом – вероятно, в уже немного модифицированном относительно предыдущий версии форматом. И сейчас за кулисами продолжается работа, для того чтобы понять, как именно должен быть реконструирован формат и какое влияние это окажет на всех.

Но вне зависимости от того, изменятся правила или нет, спринтерская гонка по этой узкой, извилистой трассе, особенно в районе замка, вызовет настоящий хаос», – рассказал Воулз.

Всю мощь мотора «Ф-1» в 1000+ л.с. на колеса передают детали массой 5 кг. Они и подводят «Ред Булл»