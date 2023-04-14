Ландо Норрис: «Спринт в Баку должен получиться жестким и захватывающим»

Пилот « » поделился мыслями о доработанном формате гоночного уик-энда со спринт-заездом.

Команды согласовали решение внести поправки в формат. В рамках уик-энда со спринтом пилоты будут проводить всего одну сессию свободных заездов, а в субботу будет проходить квалификация к спринту и сам спринт-заезд, результаты которого никак не будут влиять на воскресную гонку.

«Честно говоря, как мне кажется, гонщики всегда говорили о том, что спринт не должен быть связан с основной гонкой.

То, что у нас уже есть в воскресенье, хорошо само по себе как что-то зрелищное, как гонка «Формулы-1». И лично мне не хочется, чтобы на нее что-то влияло.

Проблемой спринтерских гонок в прошлом году – да и в этом тоже, изначально, – было то, что вы немного боитесь действовать, потому что любая мелочь может легко испортить вам все в главной гонке в воскресенье.

Не думаю, что спринт должен на что-то влиять. Это скорее просто развлечение для зрителей и болельщиков, которые могут увидеть дополнительную гонку.

И я с нетерпением этого жду. Мне нравится Баку, там отличная трасса. И спринт там должен получиться жестким и захватывающим. Там никогда не знаешь, что может случиться, и это весело», – рассказал Норрис.

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