Нико Хюлькенберг: «В «Формуле-1» больше нет команд-аутсайдеров»

Пилот « » оценил выступления команды в первой части сезона.

Хюлькенберг считает, что «Хаасу» вполне по силам бороться за позицию лучшей команды в середине пелотона – и, возможно, занять пятое место в Кубке конструкторов.

«После трех лет без постоянного места немного безумно видеть, как теперь меняются ожидания. Во всех трех гонках мы стартовали в топ-10, Кевин Магнуссен заработал первое очко нашей команды в Джидде, потом я добавил еще шесть. Так что первая часть сезона сложилась очень неплохо.

В первых гонках мне пришлось многому учиться, многое вспоминать. Но я очень доволен тем, как развивается ситуация. Я с первого же круга почувствовал себя комфортно за рулем болида, и я думаю, что у нас есть большой потенциал.

Мы видим, как четыре команды несколько оторвались от всех остальных. Но после них в середине пелотона все остальные команды ведут борьбу на равных. В «Формуле-1» больше нет команд-аутсайдеров. В борьбе в середине пелотона все решают нюансы и десятые доли секунды. Если дела идут хорошо – ты в топ-10. Если позволишь себе ошибиться – сразу окажешься в самом конце. Такая невероятная конкуренция в середине пелотона – это просто здорово», – рассказал Хюлькенберг.

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