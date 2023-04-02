Фернандо Алонсо: «У нас уже три третьих места, пора подняться выше»

Теги Гран-при Австралии Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Авто

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги Гран-при Австралии, где занял третье место.

«Эмоции прям как на американских гонках. В конце было сложно понять, что происходит, но для нас это хорошая гонка. Льюис [Хэмилтон] отлично поработал. Я так и не смог подобраться к нему близко, но мы все равно на третьем месте.

Нам помог первый красный флаг, потому что Джордж [Расселл] и Карлос [Сайнс] ушли на пит-стоп и мы спокойно отыграли пару позиций. Вторая остановка гонки нам уже не помогла.

Третье и четвертое место [Ланса Стролла] — отличное воскресенье для команды. У нас уже три третьих места, пора подняться выше», — сказал Алонсо.  

У Алонсо три подиума в трех гонках за «Астон Мартин»

 

6 комментариев

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Scorpiooo7
Ответ spotlight
Гасли жалко - да, а Сайнс тут причем? Сам виноват, штраф по делу, хоть и кажется очень жестоким
А Гасли не сам виноват?
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spotlight
Ответ Бехруз Каримов
Фиа просто цирк. Устроили хаос итог за машиной безопасности закончили гонку. Нельзя было это три круга назад делать? мне жал Гасли и Сайнса они этого не заслужили.
Гасли жалко - да, а Сайнс тут причем? Сам виноват, штраф по делу, хоть и кажется очень жестоким
+1
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Бехруз Каримов
Фиа просто цирк. Устроили хаос итог за машиной безопасности закончили гонку.
Нельзя было это три круга назад делать?
мне жал Гасли и Сайнса они этого не заслужили.
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Александр Елисеенко
Уже два раза у деда подиум хотят отобрать)
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Великий Алонсо
Астон Мартин необходимо прибавить в максимальной скорости. Хотя бы отставание от РБ в 0.2-0.3 сек по чистому темпу и Алонсо компенсирует это своей скоростью и мастерством, так что ребятки из АМ постарайтесь.
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Wrister-Killer
И я о том же. Улучшайте дрс .
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