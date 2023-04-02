Фернандо Алонсо: «У нас уже три третьих места, пора подняться выше»

Пилот «Астон Мартин» подвел итоги , где занял третье место.

«Эмоции прям как на американских гонках. В конце было сложно понять, что происходит, но для нас это хорошая гонка. Льюис [Хэмилтон] отлично поработал. Я так и не смог подобраться к нему близко, но мы все равно на третьем месте.

Нам помог первый красный флаг, потому что Джордж [Расселл] и Карлос [Сайнс] ушли на пит-стоп и мы спокойно отыграли пару позиций. Вторая остановка гонки нам уже не помогла.

Третье и четвертое место [Ланса Стролла] — отличное воскресенье для команды. У нас уже три третьих места, пора подняться выше», — сказал Алонсо.

У Алонсо три подиума в трех гонках за «Астон Мартин»