Фернандо Алонсо: «У нас уже три третьих места, пора подняться выше»
Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо подвел итоги Гран-при Австралии, где занял третье место.
«Эмоции прям как на американских гонках. В конце было сложно понять, что происходит, но для нас это хорошая гонка. Льюис [Хэмилтон] отлично поработал. Я так и не смог подобраться к нему близко, но мы все равно на третьем месте.
Нам помог первый красный флаг, потому что Джордж [Расселл] и Карлос [Сайнс] ушли на пит-стоп и мы спокойно отыграли пару позиций. Вторая остановка гонки нам уже не помогла.
Третье и четвертое место [Ланса Стролла] — отличное воскресенье для команды. У нас уже три третьих места, пора подняться выше», — сказал Алонсо.
У Алонсо три подиума в трех гонках за «Астон Мартин»
Нельзя было это три круга назад делать?
мне жал Гасли и Сайнса они этого не заслужили.