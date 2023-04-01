Карлос Сайнс о темпе «Мерседеса»: «Они намного быстрее, чем все думают. Особенно в гонке»

Пилот « » поделился мнением о темпе « » после квалификации Гран-при Австралии.

По ее итогам гонщики команды из Брэкли попали в топ-3: Джордж Расселл стал вторым, а Льюис Хэмилтон – третьим.

«Они намного быстрее, чем все думают. Особенно в гонке. В Джидде в гонке у них был почти такой же темп, как у Фернандо [Алонсо]. Льюис и Джордж ехали на пределе, мы не могли за ними угнаться. Так что у них быстрая машина. Не настолько, как у «Ред Булл» – с ними никто не сравнится, но если они [пилоты «Мерседеса»] будут работать сообща, то тоже смогут стать очень сильными», – сказал Сайнс.

Гран-при Австралии-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й