Карлос Сайнс о темпе «Мерседеса»: «Они намного быстрее, чем все думают. Особенно в гонке»

Теги Гран-при Австралии Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Авто

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс поделился мнением о темпе «Мерседеса» после квалификации Гран-при Австралии.

По ее итогам гонщики команды из Брэкли попали в топ-3: Джордж Расселл стал вторым, а Льюис Хэмилтон – третьим.

«Они намного быстрее, чем все думают. Особенно в гонке. В Джидде в гонке у них был почти такой же темп, как у Фернандо [Алонсо]. Льюис и Джордж ехали на пределе, мы не могли за ними угнаться. Так что у них быстрая машина. Не настолько, как у «Ред Булл» – с ними никто не сравнится, но если они [пилоты «Мерседеса»] будут работать сообща, то тоже смогут стать очень сильными», – сказал Сайнс.

Гран-при Австралии-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й

2 комментария

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Grigpar
Да очевидно еще с 1-й гонки было, что Мерседес 2-я тачка чемпа, но тогда у них случились проблемы с резиной. В квале оба пилота не смогли поставить нормальные круги, это заявляло их же руководство.
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Luca di Montezemolo
1 апреля удалось на славу, сайнц обе гонки был рядом с мерсами, впереди один раз и позади тоже один раз т.е по логике Сайнца у фур тоже очень быстрая машина, только нет шансов на победу без проблем у РБ и титул.
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