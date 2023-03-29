Нико Хюлькенберг: «Собираюсь часто пользоваться симулятором «Феррари». Мне эта практика кажется весьма полезной»

Пилот « » рассказал, что по ходу сезона-2023 собирается активно работать на симуляторе « ».

По словам Хюлькенберга, работа на симуляторе помогает ему готовиться к Гран-при и оттачивать мастерство.

«В этом году я собираюсь часто пользоваться симулятором. Каждые пару недель или около того. У нас есть план работы до середины года, а дальше будет видно.

Зимой я уже побывал на симуляторе «Феррари» и эта практика показалась мне весьма полезной. А если это полезно, почему бы этим не пользоваться? Работа на симуляторе дополняет общую картину. Является одной из ее деталей.

От симулятора много пользы. Подведение итогов Гран-при, работа над корреляцией данных, подготовка к Гран-при, развитие пилотажных умений – все это. И на сессии ты крайне редко занимаешься чем-то одним, потому что обычно у вас есть целый день. И много времени, которое нужно чем-то заполнить. И в симуляторе есть просто безграничные возможности, которыми просто нужно пользоваться», – рассказал Хюлькенберг.

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