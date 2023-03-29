Нико Хюлькенберг: «Собираюсь часто пользоваться симулятором «Феррари». Мне эта практика кажется весьма полезной»

Теги Феррари Нико Хюлькенберг Формула-1 Хаас Авто

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг рассказал, что по ходу сезона-2023 собирается активно работать на симуляторе «Феррари».

По словам Хюлькенберга, работа на симуляторе помогает ему готовиться к Гран-при и оттачивать мастерство.

«В этом году я собираюсь часто пользоваться симулятором. Каждые пару недель или около того. У нас есть план работы до середины года, а дальше будет видно.

Зимой я уже побывал на симуляторе «Феррари» и эта практика показалась мне весьма полезной. А если это полезно, почему бы этим не пользоваться? Работа на симуляторе дополняет общую картину. Является одной из ее деталей.

От симулятора много пользы. Подведение итогов Гран-при, работа над корреляцией данных, подготовка к Гран-при, развитие пилотажных умений – все это. И на сессии ты крайне редко занимаешься чем-то одним, потому что обычно у вас есть целый день. И много времени, которое нужно чем-то заполнить. И в симуляторе есть просто безграничные возможности, которыми просто нужно пользоваться», – рассказал Хюлькенберг.

Новая «Ф-1» космически быстро сжигает моторы – пострадали уже 7 машин за 2 Гран-при. Что происходит?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий