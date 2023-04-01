Гран-при Австралии-2023. 3-я практика. Ферстаппен – 1-й, Алонсо – 2-й, Окон – 3-й

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Альберт-парк, Мельбурн
1 апреля 2023 года
3-я практика
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.17,565 (24 круга)
2. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0,162 (25)
3. Эстебан Окон («Альпин») +0,373 (22)
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,390 (22)
5. Пьер Гасли («Альпин») +0,529 (22)
6. Серхио Перес («Ред Булл») +0,558 (17)
7. Карлос Сайнс («Феррари») +0,562 (28)
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,573 (24)
9. Ланс Стролл («Астон Мартин») +0,633 (21)
10. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +0,765 (19)
11. Нико Хюлькенберг («Хаас») +0,845 (23)
12. Алекс Албон («Уильямс») +0,988 (20)
13. Шарль Леклер («Феррари») +1,126 (27)
14. Оскар Пиастри («Макларен») +1,148 (21)
15. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,244 (24)
16. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,336 (21)
17. Логан Сарджент («Уильямс») +1,382 (19)
18. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,491 (25)
19. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,527 (22)
20. Ландо Норрис («Макларен») +1,581 (12)
 

Гран-при Австралии-2023. 2-я практика. Алонсо – 1-й, Леклер – 2-й, Ферстаппен – 3-й по итогам дождевой сессии

Гран-при Австралии-2023. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Перес – 3-й

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2 комментария

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22ars
Чеко все газоны Альберт Парка покосил за эту практику.
+6
-1
+5
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Jetter
Дождь мог бы и потерпеть пару часов.
+3
0
+3
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