Гран-при Австралии-2023. 2-я практика. Алонсо – 1-й, Леклер – 2-й, Ферстаппен – 3-й по итогам дождевой сессии

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Гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо показал лучшее время по итогам второй сессии свободных заездов в Мельбурне. Большую часть тренировки пилоты проехали в дождевых условиях, однако быстрейшие круги были показаны на «сликах».

Альберт-парк, Мельбурн
31 марта 2023 года
2-я практика
 
1. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 1.18,887 (12 кругов)
2. Шарль Леклер («Феррари») +0,445 (10)
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,615 (12)
4. Джордж Расселл («Мерседес») +0,785 (19)
5. Карлос Сайнс («Феррари») +0,808 (12)
6. Эстебан Окон («Альпин») +0,838 (12)
7. Серхио Перес («Ред Булл») +1,196 (13)
8. Ландо Норрис («Макларен») +1,289 (19)
9. Нико Хюлькенберг («Хаас») +1,307 (17)
10. Пьер Гасли («Альпин») +1,319 (11)
11. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,333 (17)
12. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,425 (20)
13. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +1,436 (15)
14. Оскар Пиастри («Макларен») +1,493 (23)
15. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +1,583 (21)
16. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,692 (14)
17. Ник де Врис («Альфа Таури») +1,713 (8)
18. Алекс Албон («Уильямс») +2,295 (18)
19. Кевин Магнуссен («Хаас») +2,379 (16)
20. Логан Сарджент («Уильямс») – не показал времени (0)
 

Гран-при Австралии-2023. 1-я практика. Ферстаппен – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Перес – 3-й

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4 комментария

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Бехруз Каримов
Дед красава
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Kemal Gul
На квалу или гонку дождя не обещают, случаем?
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Николай Володин
Алонсо>Ферзь)))))
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Aleus Marcus
Надо убрать этого Нандо и будет интересная борьба, а то со своим доминированием в полсекунды все портит (це) великий алонцо
+1
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