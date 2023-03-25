Составы команд MotoGP на сезон-2023. Первая гонка – 26 марта

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В составах команд MotoGP произошел ряд изменений перед сезоном-2023.

Первая гонка сезона-2023 состоится 26 марта в Португалии. Сегодня, 25 марта, пройдут квалификация и спринт.

«Сузуки» завершила выступления в MotoGP. Чемпион сезона-2020 Хоан Мир будет защищать цвета «Хонды» вместе с Марком Маркесом, Алекс Ринс присоединился к «ЛЧР Хонде».

Пол Эспаргаро перешел из «Хонды» в «Гасгас» (бывшая команда «Тек 3», будет использовать байки «КТМ» под брендом «Гасгас»), Рауль Фернандес – из «Тек 3» в «РНФ», Джек Миллер – из «Дукати» в «КТМ», Мигел Оливейра – из «КТМ» в «РНФ», Алекс Маркес – из «ЛЧР Хонды» в «Грезини», где заменит Энеа Бастианини.

Бастианини стал напарником нового чемпиона мира Франческо Баньяи в заводской команде «Дукати» вместо Миллера.

Реми Гарднер («Тек 3») и Даррин Биндер («РНФ») покинули серию: Гарднер будет выступать в чемпионате мира по Супербайку, младший брат Брэда Биндера – в Moto2. Гонщик «РНФ» Андреа Довициозо завершил карьеру по ходу 2022 года.

Чемпион Moto2 Аугусто Фернандес дебютирует в MotoGP в составе «Гасгас».

Кроме этого, «РНФ» стала сателлитной командой «Априлии» (ранее сотрудничала с «Ямахой»).

Составы команд MotoGP на сезон-2023
 
«Дукати»: Франческо Баньяя, Энеа Бастианини
«КТМ»: Джек Миллер, Брэд Биндер
«Априлия»: Алеш Эспаргаро, Маверик Виньялес
«Прамак-Дукати»: Жоан Зарко, Хорхе Мартин
«Ямаха»: Фабио Куартараро, Франко Морбиделли
«Грезини» (байки «Дукати»): Алекс Маркес, Фабио ди Джанантонио
«ВР46» (байки «Дукати»): Лука Марини, Марко Беццекки
«Хонда»: Марк Маркес, Хоан Мир
«ЛЧР Хонда»: Алекс Ринс, Такааки Накагами
«РНФ» (байки «Априлии»): Мигел Оливейра, Рауль Фернандес
«Гасгас»: Пол Эспаргаро, Аугусто Фернандес
 

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