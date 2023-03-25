Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» совершил самый большой прорыв без изменения регламента «Ф-1»

считает, что прогресс «Астон Мартин» не имеет аналогов.

Двукратный чемпион «Формулы-1» сравнил прорыв своей новой команды с успехами других коллективов в прошлом и выделил важное отличие.

« » была в очень плохом состоянии в 2020-м, в 2021-м, а годом позже – в прошлом сезоне – боролась за чемпионство, выиграла два из трех первых Гран-при. «Феррари» сделала огромный шаг вперед. « » [в 2009 году] – огромный скачок.

Если говорить о прорывах без изменения регламента, пожалуй, [у « »] самый большой. Все остальные происходили, когда менялись правила. Более того, очень трудно достичь чего-то подобного в условиях потолка расходов. Но в нашей команде очень талантливые специалисты. Пока старт хороший, и, надеюсь, это лишь начало», – заявил испанец.

Алонсо с напарником (сыном владельца команды) сделали позолоченные сиденья для болида «Ф-1». Необходимость!

Алонсо взял сотый подиум в «Ф-1»! Первый был 20 лет назад – вот как тогда выглядели его нынешние соперники