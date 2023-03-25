Фернандо Алонсо: «Астон Мартин» совершил самый большой прорыв без изменения регламента «Ф-1»

Теги Феррари Фернандо Алонсо Формула-1 Браун Астон Мартин Авто

Фернандо Алонсо считает, что прогресс «Астон Мартин» не имеет аналогов.

Двукратный чемпион «Формулы-1» сравнил прорыв своей новой команды с успехами других коллективов в прошлом и выделил важное отличие.

«Феррари» была в очень плохом состоянии в 2020-м, в 2021-м, а годом позже – в прошлом сезоне – боролась за чемпионство, выиграла два из трех первых Гран-при. «Феррари» сделала огромный шаг вперед. «Браун» [в 2009 году] – огромный скачок.

Если говорить о прорывах без изменения регламента, пожалуй, [у «Астон Мартин»] самый большой. Все остальные происходили, когда менялись правила. Более того, очень трудно достичь чего-то подобного в условиях потолка расходов. Но в нашей команде очень талантливые специалисты. Пока старт хороший, и, надеюсь, это лишь начало», – заявил испанец.

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4 комментария

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Совесть Черданцева
Согласен. Хотя, у Феррари в 2020 году тоже получилось. Правда, наоборот
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Урфин Джуси
Ответ Minuvert
Бесспорно. Можно на пальцах посчитать сколько раз в прошлом году выходили во второй сегмент квалификации, в этом 2 подиума в двух гонках. Феттель и инженеры построили Фернандо очень конкурентный болид
Самый эпичный их проход в q2 в прошлом сезоне в Джидде был, когда Стролл туда Льюиса не пустил))
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Minuvert
Ответ Урфин Джуси
По факту
Бесспорно. Можно на пальцах посчитать сколько раз в прошлом году выходили во второй сегмент квалификации, в этом 2 подиума в двух гонках. Феттель и инженеры построили Фернандо очень конкурентный болид
0
0
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Урфин Джуси
По факту
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