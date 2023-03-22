Джордж Расселл: «Нужно отдать должное «Ред Булл», у них самый большой отрыв со времен «Мерседеса» 2014 года»

Пилот « » поделился мнением о текущем положении в чемпионате и преимуществе «Ред Булл» над остальными командами.

«В первую очередь нужно отдать должное «Ред Булл» и тому, что они сделали. Вероятно, это самый большой отрыв от остальных, что я видел со времен «Мерседеса» 2014 года. «Ред Булл» удалось создать очень, очень серьезный отрыв. И всем остальным придется очень и очень много работать, чтобы понять, как сократить этот отрыв.

Сами мы понимаем, что по ходу зимнего перерыва приняли несколько неправильных решений, так что у нас есть шанс быстрее наверстать упущенное время и отыграться, чем раньше. Так что еще ничего не потеряно. Мы по-прежнему будем бороться на пределе своих возможностей, ведь мы уже в этом году хотим выигрывать гонки, бороться за чемпионат. Но при этом мы должны оставаться реалистами, думать о своих задачах и для начала заняться решением фундаментальных проблем», – рассказал Расселл.

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