Макс Ферстаппен: «Если я в такой ситуации смогу прорваться на подиум – это будет нечто»

Теги Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Гран-при Саудовской Аравии Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился мнением о перспективах в завтрашней гонке.

На Гран-при Саудовской Аравии Ферстаппен будет стартовать лишь 15-м – после поломки болида в квалификации. При этом один из его прямых конкурентов Шарль Леклер будет стартовать 12-м после штрафа за замену блока управления электроникой.

Так, Ферстаппен выразил сомнения, что Леклер, стартующий впереди него, может застопорить его прорыв в лидеры.

«Может и так. А может вы, наоборот, будете прорываться вдвоем. На такие вещи можно смотреть с двух сторон. Так что в конечном счете это не так уж много значит. При этом тебе также должно повезти. Если я в такой ситуации смогу прорваться на подиум – это будет нечто.

Из того, что я видел на тренировках, на этой трассе всем приходится не атаковать на пределе на длинной дистанции, ибо шины просто не могут ехать быстрее. И вот это немного расстраивает. В Спа можно как следует погонять, прежде чем шины откажут», – рассказал Ферстаппен.

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5 комментариев

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Артём Околович
Ответ gljallag
Наверно вырвали из контекста, фраза была такая : « Если я в такой ситуации смогу прорваться на подиум на 10 круге – это будет нечто, но по расчетам мы ожидаем топ3 на 11»
на 11 круге? слишком пессимистичный прогноз. скорее до разрешения на открытие ДРС уже будет в топ3
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Антон Якимцев
Впереди плотно, трасса - не Хоккенхайм ’95, а город, но шансы на подиум есть, а с SC и на победу.
+1
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gljallag
Ответ Scoozi
Действительно, на самой быстрой машине будет ТАК СЛОЖНО войти в топ-3. Даже не знаю, как действующий чемпион этого добьется…
Наверно вырвали из контекста, фраза была такая : « Если я в такой ситуации смогу прорваться на подиум на 10 круге – это будет нечто, но по расчетам мы ожидаем топ3 на 11»
+3
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Рнпрл Аари
Ответ Scoozi
Действительно, на самой быстрой машине будет ТАК СЛОЖНО войти в топ-3. Даже не знаю, как действующий чемпион этого добьется…
Трасса городская, и пока он будет проходить пеллетон топ 3 уже могут оторваться до недосягаемости
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-1
-1
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Scoozi
Действительно, на самой быстрой машине будет ТАК СЛОЖНО войти в топ-3. Даже не знаю, как действующий чемпион этого добьется…
+3
-1
+2
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