Макс Ферстаппен: «Если я в такой ситуации смогу прорваться на подиум – это будет нечто»

Пилот « » поделился мнением о перспективах в завтрашней гонке.

На Гран-при Саудовской Аравии Ферстаппен будет стартовать лишь 15-м – после поломки болида в квалификации. При этом один из его прямых конкурентов Шарль Леклер будет стартовать 12-м после штрафа за замену блока управления электроникой.

Так, Ферстаппен выразил сомнения, что Леклер, стартующий впереди него, может застопорить его прорыв в лидеры.

«Может и так. А может вы, наоборот, будете прорываться вдвоем. На такие вещи можно смотреть с двух сторон. Так что в конечном счете это не так уж много значит. При этом тебе также должно повезти. Если я в такой ситуации смогу прорваться на подиум – это будет нечто.

Из того, что я видел на тренировках, на этой трассе всем приходится не атаковать на пределе на длинной дистанции, ибо шины просто не могут ехать быстрее. И вот это немного расстраивает. В Спа можно как следует погонять, прежде чем шины откажут», – рассказал Ферстаппен.

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