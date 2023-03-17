Ник де Врис: «Плотность в середине пелотона настолько высока, что оценить положение команды просто невозможно»

Теги Альфа Таури Формула-1 Ник де Врис Гран-при Саудовской Аравии Авто

Пилот «Альфа Таури» Ник де Врис подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Саудовской Аравии.

«Мы довольно уверенно провели день и можем двигаться вперед. Однако плотность в середине пелотона настолько высока, что оценить положение команды просто невозможно. Если ты сможешь выжать максимум на каждом секторе и собрать круг, то будешь близок к попаданию в третий сегмент квалификации. Иначе никак.

Сегодня 11-е и 20-е место разделили 0,3 секунды. Это очень плотно. Переход от дневной сессии к вечерней тоже сильно меняет условия. Ветер стихает, и ты действительно чувствуешь, как это влияет на баланс болида. В квалификации будет важно как можно лучше адаптироваться к этим условиям», – рассказал де Врис.

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