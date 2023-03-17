«Коуэллу сейчас интереснее вопросы экологии». В «Ред Булл» обращались к бывшему главному мотористу «Мерседеса»

Советник «Ред Булл» рассказал, что австрийская команда продолжает поиск инженеров для своего моторного подразделения.

«Ред Булл» будет использовать собственные двигатели, начиная с 2026 года, которые будет разрабатывать совместно с «Фордом».

По словам Марко, в «Ред Булл» даже обращались к бывшему руководителю моторного подразделения « » Энди Коуэллу, который покинул «Формулу-1» несколько лет назад.

«С набором персонала все идет очень неплохо, хотя оптимального уровня мы еще не достигли. Мы недалеки от цели, хотя понятно, что тут у нас появился конкурент в лице «Ауди», что сделало ситуацию более напряженной.

Энди Коуэлл – британец, который живет недалеко от Милтон-Кейнса. Так что конечно же с ним мы тоже общались. Однако у него, как и у Себастьяна Феттеля, появились другие интересы. Ему сейчас интереснее развивать более «зеленые» технологии, вопросы экологии», – рассказал Марко.

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