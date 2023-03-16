Глава гоночного подразделения «Форда»: «Уже начали реализацию нескольких совместных проектов с «Ред Булл»

Глава гоночного подразделения « » Марк Рашбрук рассказал, что американская компания уже начала сотрудничество с « ».

«Форд» будет техническим партнером «Ред Булл» и будет помогать в производстве двигателей для «Формулы-1» с 2026 года.

«У нас с «Ред Булл» налажена регулярная коммуникация. Мы уже определили несколько проектов, которые находятся на стадии реализации, а также мы продолжаем выявлять дополнительные проекты, которые могут нам понадобиться.

Сейчас настали действительно интересные времена для развития отношений «Форда» и «Ред Булл» – чтобы понять, насколько далеко они продвинулись в разработке двигателя для 2026 года, в каких областях им нужна помощь, и где мы сможем внести свой вклад. Мы уже нашли много таких вещей, и я уверен, что найдем еще.

В «Форде» все устроено так, что большинство наших инженеров работают по функциональному принципу и могут по необходимости перемещаться между различными программами, работая над трансмиссией, ДВС или электрическим двигателем, аэродинамикой, шасси. Так что мы можем свободно перемещать людей по необходимости.

Как бы амбициозна ни была настроена гоночная компания «Ред Булл» в стремлении целиком взять на себя реализацию программы производства собственных двигателей, и как бы много они уже ни сделали к этому моменту, они понимали, что им все равно понадобится нечто большее, чем то, что они способны реализовать в собственном моторном подразделении. Им нужно сотрудничество с автомобильной компанией и мы в ходе первой же беседы определили некоторые области, в которые уже начали сотрудничать», – рассказал Рашбрук.

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