Гран-при Саудовской Аравии пройдет при усиленных мерах безопасности после ракетного удара на прошлогоднем этапе (The Sun)

Организаторы Гран-при Саудовской Аравии приложили значительные усилия для обеспечения безопасности гонщиков.

На прошлогоднем этапе по Джидде был нанес ракетный удар во время практики «Формулы-1», последствия которого были видны с трассы. Ответственность за произошедшее взяли на себя йеменские хуситы.

Сейчас между Саудовской Аравией и хуситами перемирие. Тем не менее, как передает The Sun, меры безопасности усилены, что отражается на количестве охранников, проверках и видеонаблюдении. Более того, предполагается, что все внимание системы противоракетной обороны страны будет сосредоточено на Джидде в ближайшие выходные.

Этап состоится с 17 по 19 марта.

Рядом с трассой «Формулы-1» нанесли ракетный удар. Но Гран-при не отменили – и это очень странное решение