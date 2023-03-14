Гран-при Саудовской Аравии пройдет при усиленных мерах безопасности после ракетного удара на прошлогоднем этапе (The Sun)

Теги Формула-1 Гран-при Саудовской Аравии Авто

Организаторы Гран-при Саудовской Аравии приложили значительные усилия для обеспечения безопасности гонщиков.

На прошлогоднем этапе по Джидде был нанес ракетный удар во время практики «Формулы-1», последствия которого были видны с трассы. Ответственность за произошедшее взяли на себя йеменские хуситы.

Сейчас между Саудовской Аравией и хуситами перемирие. Тем не менее, как передает The Sun, меры безопасности усилены, что отражается на количестве охранников, проверках и видеонаблюдении. Более того, предполагается, что все внимание системы противоракетной обороны страны будет сосредоточено на Джидде в ближайшие выходные.

Этап состоится с 17 по 19 марта.

Рядом с трассой «Формулы-1» нанесли ракетный удар. Но Гран-при не отменили – и это очень странное решение

6 комментариев

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Егор Арефьев
Ответ Max Crosbi
Тоді Паддоку точно опа буде
*дупа
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Сергей Богатырев
а как количество охранников, проверок и видеонаблюдения защищает от ракетного удара?
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Max Crosbi
Ответ M93
Поставить у трассы С-400?)
Тоді Паддоку точно опа буде
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M93
Поставить у трассы С-400?)
+3
0
+3
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FaithDevotion
За зенитку какого-нибудь тест-пилота пусть посадят
+3
0
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Iuasamotu
Саудовская Аравия восстановила отношения с Ираном. А Иран поддерживал йеменских хуситов. Так что салюта не предполагается. Но, бережённого, бог бережёт
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