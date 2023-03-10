Джеймс Воулз: «Мечта номер один для «Уильямс» – каждый год идти вперед, не стоять на месте»

Новый руководитель « » Джеймс Воулз рассказал о целях команды для развития в ближайшие годы.

«Попасть в топ-3 невероятно трудно. У них есть такие ресурсы, о которых вы можете только мечтать, у них есть колоссальный опыт, у них работают лучшие специалисты чемпионата.

Реалистичная цель для такой организации, как у нас – это прежде всего поступательное движение впереди. Что мы каждый год будем идти вперед, что мы не будем стоять на месте. Это мечта номер один.

Мечта номер два – это когда в будущем, по прошествии разумного количества времени, «Уильямс» начнет прорываться на шестое, пятое, потом на четвертое место в чемпионате», – рассказал Воулз.

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