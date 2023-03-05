Гельмут Марко: «Окажись Алонсо прямо позади нас с самого начала, «Ред Булл» бы пришлось намного сложнее»

Советник « » подвел итоги Гран-при Бахрейна.

Марко считает, что если бы на первом круге оказался позади Макса Ферстаппена, то победа далась бы команде совсем не так легко.

«Мне кажется, Алонсо мог бы выступить еще сильнее, если бы не проиграл позиции на старте. Сражение с Льюисом Хэмилтоном позже получилось действительно фантастическим. Жесткие, но честные гонки, в стиле старой школы. И в этом сражении он, разумеется, потратил и время, и ресурс шин.

Это значит, что, если бы они оказался прямо позади нас с самого начала, нам бы пришлось намного сложнее. Не знаю, как дальше будут развиваться события, но по крайней мере Фернандо явно не стоит беспокоиться о возрасте. Сейчас он в лучшей форме за всю жизнь.

У нас очень быстрая машина, мы прибавили в сравнении с прошлым сезоном, эволюционировали. И в то же время оба наших гонщика стали сильнее. Чеко вспотел не так сильно, но у него тоже почти не было противников. Они очень умно действовали, стараясь беречь шины, и при этом не теряя в скорости», – рассказал Марко.

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