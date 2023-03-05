Гельмут Марко: «Окажись Алонсо прямо позади нас с самого начала, «Ред Булл» бы пришлось намного сложнее»

Теги Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Астон Мартин Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко подвел итоги Гран-при Бахрейна.

Марко считает, что если бы Фернандо Алонсо на первом круге оказался позади Макса Ферстаппена, то победа далась бы команде совсем не так легко.

«Мне кажется, Алонсо мог бы выступить еще сильнее, если бы не проиграл позиции на старте. Сражение с Льюисом Хэмилтоном позже получилось действительно фантастическим. Жесткие, но честные гонки, в стиле старой школы. И в этом сражении он, разумеется, потратил и время, и ресурс шин.

Это значит, что, если бы они оказался прямо позади нас с самого начала, нам бы пришлось намного сложнее. Не знаю, как дальше будут развиваться события, но по крайней мере Фернандо явно не стоит беспокоиться о возрасте. Сейчас он в лучшей форме за всю жизнь.

У нас очень быстрая машина, мы прибавили в сравнении с прошлым сезоном, эволюционировали. И в то же время оба наших гонщика стали сильнее. Чеко вспотел не так сильно, но у него тоже почти не было противников. Они очень умно действовали, стараясь беречь шины, и при этом не теряя в скорости», – рассказал Марко.

Что случилось на Гран-при Бахрейна: Леклер опять сломался, Алонсо порвал «Мерседесы» и «Феррари», Ферстаппен уничтожил всех

9 комментариев

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general main
Дааа, намного сложнее в первые 7 кругов оторваться на 5 секунд
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Самая быстрая булочка в мире
Ответ Luca di Montezemolo
Им не стыдно эту чушь нести? Алонсо застрял за мерсом который больше 2 секунд проигрывал звездолету, и не мог их пройти, будь у него скорость хоть отдаленно напоминающая звездолет он бы за один круг их проехал, преимущество космическое просто, мощно их за читерство наказали, я же говорил это не наказание было, они в прошлом году тупо решили не палится и не обновки не привезли которые могли когда про читерство стало известно, лёгкое шасси уже тогда было готово и много чего ещё по слухам.
Так наказаниие в этом сезоне действовать начать должно, хотя с такой формой РБ, они могут и не обновлять тачку, когда их команды догонят чашки будут уже обеспечены
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Самая быстрая булочка в мире
Ответ Сэб Феттель
А что им ещё делать? Похоже в этом сезоне их единственным развлечением будет поиск соперников каждый этап.
Можно не говорить. Мерс то хейтятили из-за того, что они тоже с кем-то боролись каждый этап
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Сэб Феттель
Ответ Самая быстрая булочка в мире
В следующей гонке Алонсо окажется позади РБ и Марко скажет, что окажись Леклер за РБ, то могли бы возникнуть проблемы
А что им ещё делать? Похоже в этом сезоне их единственным развлечением будет поиск соперников каждый этап.
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Luca di Montezemolo
Им не стыдно эту чушь нести? Алонсо застрял за мерсом который больше 2 секунд проигрывал звездолету, и не мог их пройти, будь у него скорость хоть отдаленно напоминающая звездолет он бы за один круг их проехал, преимущество космическое просто, мощно их за читерство наказали, я же говорил это не наказание было, они в прошлом году тупо решили не палится и не обновки не привезли которые могли когда про читерство стало известно, лёгкое шасси уже тогда было готово и много чего ещё по слухам.
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Самая быстрая булочка в мире
В следующей гонке Алонсо окажется позади РБ и Марко скажет, что окажись Леклер за РБ, то могли бы возникнуть проблемы
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Алексей
Ответ Lestyv
Блин, я тоже восхищен Алонсо, но как-то перебор восхваления Астона уже имхо
Да почему же? У них получился супер болид, хотя они клиентский мотор юзают, и все равно раскатали мерсы. А в ф1 все понимают, чего это стоит. Ну и конечно - Алонсо. Его подиум это как победа, ведь теперь у него мотор GP1))))
И все это понимают, учитывая ещё и возраст в 41 годик.
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ffmp
Доктору пора выпить таблетки к концу дня. О каком давлении Астона он говорит) Хорнер и Ньюи наверное поржали в паддоке. Макс вез секунду в начале даже Перчику, а он в свою очередь по пол секунде Леклеру
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Lestyv
Блин, я тоже восхищен Алонсо, но как-то перебор восхваления Астона уже имхо
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