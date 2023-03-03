Гельмут Марко: «Судя по всему, второй силой в чемпионате стала «Астон Мартин» с Алонсо»

Теги Гран-при Бахрейна Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Астон Мартин Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Бахрейна, поделившись мнением о положении команды.

«Судя по всему, как кажется сейчас, второй силой в чемпионате стала «Астон Мартин» с Алонсо. Интересный вопрос в том, сколько именно топлива было в баках болида Алонсо. Но, как бы то ни было, на длинной дистанции Макс все равно был быстрее.

У «Феррари» ситуация с износом шин была хуже. Но и здесь отрывы могут сократиться. В любом случае, как я уже сказал, мы не знаем, сколько у кого было топлива в баках. Кто будет фаворитом в гонке? Надеюсь, что мы», – рассказал Марко.

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4 комментария

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Великий Алонсо
Не верю. Феррари быстрее, да и Мерседес тоже. Но даже если у АМ 4-й болид по скорости, это уже неплохо, всяко лучше чем Альпин.
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Jurijs isajevs
Может быть, но как бы то ни было, а фаворит тут только один - Макс Ферстапен /при всём уважении к Ф.Алонсо/
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Илья Такой
Дак да…..все на каких то диких шифрах и Мерс и Феррари и даже Альпин
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ffmp
Все таки кажется что Мерс шифруются, проблем как в прошлом году нет, просто тишина и скромная скорость. Посмотрим, квала покажет кто купался голым
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