Гельмут Марко: «Судя по всему, второй силой в чемпионате стала «Астон Мартин» с Алонсо»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Бахрейна, поделившись мнением о положении команды.
«Судя по всему, как кажется сейчас, второй силой в чемпионате стала «Астон Мартин» с Алонсо. Интересный вопрос в том, сколько именно топлива было в баках болида Алонсо. Но, как бы то ни было, на длинной дистанции Макс все равно был быстрее.
У «Феррари» ситуация с износом шин была хуже. Но и здесь отрывы могут сократиться. В любом случае, как я уже сказал, мы не знаем, сколько у кого было топлива в баках. Кто будет фаворитом в гонке? Надеюсь, что мы», – рассказал Марко.
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