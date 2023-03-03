Гельмут Марко: «Судя по всему, второй силой в чемпионате стала «Астон Мартин» с Алонсо»

Советник « » подвел итоги пятничных свободных заездов перед , поделившись мнением о положении команды.

«Судя по всему, как кажется сейчас, второй силой в чемпионате стала « » с Алонсо. Интересный вопрос в том, сколько именно топлива было в баках болида Алонсо. Но, как бы то ни было, на длинной дистанции Макс все равно был быстрее.

У «Феррари» ситуация с износом шин была хуже. Но и здесь отрывы могут сократиться. В любом случае, как я уже сказал, мы не знаем, сколько у кого было топлива в баках. Кто будет фаворитом в гонке? Надеюсь, что мы», – рассказал Марко.

«Формула-1» возвращается! Ферстаппен мчит к третьему титулу, 41-летний Алонсо в новой команде, «Феррари» разбирает бардак