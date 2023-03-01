Гельмут Марко: «Удивительно, что на тестах «Феррари» и «Мерседес» вновь страдали от галопирования»

Теги Феррари Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Мерседес Авто

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко выразил удивление тем, что на тестах в Бахрейне на болидах «Феррари» и «Мерседеса» вновь проявлялся эффект галопирования.

Считалось, что проблемы с подпрыгиваниями болидов на прямых удалось решить – в том числе за счет внесения поправок в регламент в отношении параметров конструкции днища.

«Удивительно, что на тестах обе команды («Феррари» и «Мерседес») вновь страдали от галопирования болида. Да, потом они скорректировали настройки шасси и все, как кажется, заработало хорошо. Но возникает вопрос: использовали ли они двигатель на полную мощность и сколько топлива было у них в баках?

«Феррари» удалось повысить мощность их двигателя. И на прямых они смогут нас опередить. Нам же нужно компенсировать это общей скоростью болида на круге», – рассказал Марко.

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2 комментария

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Faraon
Удивительно, что Марко слепой.
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Aleus Marcus
Тото Вольфф: «Галопирования нет – хорошая новость для «Мерседеса»

дед опять набрасывает
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