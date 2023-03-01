Гельмут Марко: «Удивительно, что на тестах «Феррари» и «Мерседес» вновь страдали от галопирования»

Советник « » выразил удивление тем, что на тестах в Бахрейне на болидах «Феррари» и « » вновь проявлялся эффект галопирования.

Считалось, что проблемы с подпрыгиваниями болидов на прямых удалось решить – в том числе за счет внесения поправок в регламент в отношении параметров конструкции днища.

«Удивительно, что на тестах обе команды («Феррари» и «Мерседес») вновь страдали от галопирования болида. Да, потом они скорректировали настройки шасси и все, как кажется, заработало хорошо. Но возникает вопрос: использовали ли они двигатель на полную мощность и сколько топлива было у них в баках?

«Феррари» удалось повысить мощность их двигателя. И на прямых они смогут нас опередить. Нам же нужно компенсировать это общей скоростью болида на круге», – рассказал Марко.

«Ф-1» готова к старту: Ферстаппен сама уверенность, Алонсо надеется на подиумы, а «Феррари» и «Мерседес» – на обновления