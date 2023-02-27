Технический директор «Мерседеса»: «Обновленный болид будет выглядеть иначе, но изменение концепции не планируется»

Теги Феррари Ред Булл Формула-1 Мерседес Тед Кравиц Майк Эллиот Авто

Технический директор «Мерседеса» отрицает наличие у команды «плана Б».

Как сообщал журналист Sky Sports Тед Кравиц, «Мерседес» создает второй болид в стиле «Ред Булл» или «Феррари».

«Мы готовим обновление корпуса, и он станет выглядеть иначе. Он не будет выглядеть как решения других команд – скорее как развитие нашей машины», – заявил Майк Эллиот.

Специалист ответил на вопрос о том, планирует ли команда менять концепцию и отказываться от минималистичных понтонов:

«Это не входит в наши текущие планы».

Тед Кравиц: «Мерседес» готовит второй болид в стиле «Ред Булл» или «Феррари»

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5 комментариев

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Luca di Montezemolo
Противоречивая информация об обновах. То будут понтоны, то развивают зироподы, короче надо ждать еще 2 месяца минимум до обнов, а к тому времени конкуренты тоже обновки выкатят.
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GenBardak
Упрямство свойственно сами знаете кому
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Hans_Zimmer
Ответ Gonshic
в текущие планы не входит, он не врет, а вот что будет через полгода - не сказал )))
Это слишком много денег. Во время сезона никто не сможет себе позволить полную смену концепцию
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Savardus
Верить людям, которые во всю кричали, что у Хэмилтона нет никаких преференций в команде, а потом зажали Росберга, сгноили Боттаса и сделали черный болид, когда тот захотел (не этого года, а позапрошлого), я бы не стал
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Gonshic
в текущие планы не входит, он не врет, а вот что будет через полгода - не сказал )))
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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