Технический директор «Мерседеса»: «Обновленный болид будет выглядеть иначе, но изменение концепции не планируется»

Технический директор « » отрицает наличие у команды «плана Б».

Как сообщал журналист Sky Sports Тед Кравиц, «Мерседес» создает второй болид в стиле «Ред Булл» или «Феррари».

«Мы готовим обновление корпуса, и он станет выглядеть иначе. Он не будет выглядеть как решения других команд – скорее как развитие нашей машины», – заявил Майк Эллиот.

Специалист ответил на вопрос о том, планирует ли команда менять концепцию и отказываться от минималистичных понтонов:

«Это не входит в наши текущие планы».

Тед Кравиц: «Мерседес» готовит второй болид в стиле «Ред Булл» или «Феррари»

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