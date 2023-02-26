Фредерик Вассер: «Не помню, кто именно поставил лучшее время круга на прошлогодних тестах, но с поула стартовал другой человек»

Руководитель «Феррари» рассказал, что команда не придает значения уверенному выступлению конкурентов из «Ред Булл» на предсезонных тестах.

По мнению многих экспертов именно «Ред Булл» является главным фаворитом чемпионата, учитывая проведенные тесты.

«Я думаю, что в целом мы можем быть довольны тем, как провели тесты. В целом, с точки зрения скорости, наша машина смотрелась нормально, но при этом мы не знаем, с каким уровнем топлива в баках работали другие команды.

Самым важным было проверить работоспособность различных настроек болида, поскольку через неделю в Бахрейне мы все будем выглядеть совсем не так, как выглядели на тестах.

Я не помню, кто именно поставил лучшее время круга на прошлогодних тестах в Бахрейне. Но с поула в гонке точно стартовал другой человек. И то же самое было два года назад.

Невозможность судить о скорости команд на одном круге, поскольку вы не можете знать, сколько при этом топлива находится в баках машины другой команды – 20, 30 или 50 кг? А они не знают, сколько топлива у вас в баках. Так что проводить подобные сравнения очень трудно.

Единственное, где можно проводить какие-то сравнения – это данные с симуляции гонки. Потому что если вы не остановитесь в процессе и проедете 55 кругов подряд, это будет значит, что изначально в баках было 110 кг топлива.

Мы, со своей стороны, предпринимали несколько попыток провести симуляцию гонки. С разным уровнем топлива. Какие-то решения сработали хорошо, какие-то чуть хуже. Нам нужно все тщательно проанализировать и найти наилучший вариант.

Но, опять же, через неделю на Гран-при Бахрейна на дистанции гонки все опять же будет иначе. Потому что к концу гонки в Бахрейне температура трассы упадет очень и очень сильно, и картина будет кардинально отличаться от условий, в которых мы работали на тестах», – рассказал Вассер.

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