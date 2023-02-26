Фредерик Вассер: «Мы не беспокоились о временах прохождения круга или действиях других команд»

Руководитель «Феррари» подвел итоги предсезонных тестов в Бахрейне, отметив, что команда осталась довольна проделанной работой.

«Это были три весьма интенсивных рабочих дня для всей нашей команды. Мы протестировали целый ряд элементов в болиде и выполнили многие задачи в рамках рабочей программы.

Главной целю было преодолеть максимально возможную дистанцию на тестах, и мы это сделали, хотя вам все равно всегда хочется большего. Каждый раз, когда машина выезжала на трассу, у нас не было проблем со скоростью, хотя понятно, что мы пока только познаем возможности нашего болида и пока рано говорить о чем-либо с определенностью.

Мы не беспокоились о временах прохождения круга или действиях других команд, мы занимались своими делами. Настроение в команде превосходное, команда в хорошей форме подходит к старту нового длинного сезона», – рассказал Вассер.

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