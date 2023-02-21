«Формула-1» впервые покажет фанатам болид Грожана после аварии на Гран-при Бахрейна-2020
Болельщики «Формулы-1» могут вживую посмотреть на машину Ромена Грожана, пострадавшую в результате аварии на Гран-при Бахрейна-2020.
Тогда гонщик «Хааса» врезался в барьеры на скорости в 191 км/ч, после чего болид раскололся надвое и загорелся. Ромен провел в огне 28 секунд, однако сумел выбраться и отделался сравнительно небольшими ожогами.
Серия покажет остатки шасси на экспозиции «Формулы-1» в Мадриде. Проект откроется 24 марта.
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Фото: сайт «Формулы-1»
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