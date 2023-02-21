«Формула-1» впервые покажет фанатам болид Грожана после аварии на Гран-при Бахрейна-2020

Болельщики «Формулы-1» могут вживую посмотреть на машину , пострадавшую в результате аварии на -2020.

Тогда гонщик « » врезался в барьеры на скорости в 191 км/ч, после чего болид раскололся надвое и загорелся. Ромен провел в огне 28 секунд, однако сумел выбраться и отделался сравнительно небольшими ожогами.

Серия покажет остатки шасси на экспозиции «Формулы-1» в Мадриде. Проект откроется 24 марта.

Все о гоночном костюме из «Ф-1»: спасает жизни, выдерживает 30 секунд в пожаре, стоит всего 6000 евро

Шлем «Ф-1», спасавший гонщика 30 секунд в пожаре: расплавились наклейки на визоре, обгорела обшивка, в остальном – цел!

Фото: сайт «Формулы-1»