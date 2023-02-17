Гельмут Марко: «К «Ред Булл» в Австрии относятся как к национальной сборной»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко поделился мнением о ситуации с падением зрительского интереса к «Формулы-1» в Германии.
В этом году в Германии впервые не будут показывать гонки «Формулы-1» на общественном телевидении.
По словам Марко, на контрасте с плачевной ситуацией с автоспортом в Германии, в его родной Австрии складывается прямо противоположная ситуация – во многом благодаря успехам «Ред Булл».
«В то, что сейчас происходит (с интересом к «Ф-1») в Германии, просто невозможно поверить. В Австрии же все наоборот. «Формула-1» там расцвела, как никогда ранее. К «Ред Булл» относятся как к национальной сборной команде, так что за нас болеет вся страна», – рассказал Марко.
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