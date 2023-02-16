Технический директор «Мерседеса» о сокращении тестов: «Мы не сможем оценить абсолютную надежность машины»

Технический директор « » рассказал, чем грозит сокращение тестов «Формулы-1».

При введении нового регламента в 2022 году пилоты получили шесть тестовых дней. В 2023-м предсезонка в Бахрейне продлится три дня – с 23 по 25 февраля.

«В прошлом году мы так по-настоящему и не справились с балансом. Команда не могла заняться обычной работой в начале сезона, так как пришлось решать возникшие проблемы.

В этом сезоне у нас три тестовых дня, из чего можно сделать два важных вывода. Первый связан с надежностью. Если на тестах возникнут проблемы, у команды будет весьма ограниченный накат для сбора данных. Кроме того, мы фактически не сможем оценить абсолютную надежность машины, ведь за три дня огромный километраж не накатаешь. Современные болиды очень надежны, и нужен больший накат, чтобы выявить проблемы.

Второй вывод заключается в том, что придется использовать ограниченное время как можно эффективнее. Нужно максимально накапливать знания, выяснять, как выжать скорость, как развивать машину.

Хотя мы подготовились к тестам как никогда, выполнить всю работу за три дня – все равно сложная задача», – заявил Майк Эллиот.

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