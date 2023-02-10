Фернандо Алонсо: «Стролл талантливый гонщик, он способен стать чемпионом «Ф-1»

Пилот «Астон Мартин» заявил, что будет рад победе его команде в чемпионате, даже если на первом месте окажется не он, а его напарник.

По мнению Алонсо, хватает скорости для того, чтобы стать чемпионом, оказавшись за рулем подходящей машины.

«Даже если команда сможет привести нашу машину к победе без меня, я все равно будут очень ими гордиться. Я буду гордиться тем, что принимал непосредственное участие в этом процессе, что внес свой вклад в успех.

Ланс – очень молодой и очень талантливый гонщик, который способен стать чемпионом. И возможность увидеть это, быть частью этого – может за рулем болида, а может и нет, – стало бы особенным событием.

Я знаю Ланса 11 лет, мы познакомились в 2012 году, когда я выступал за «Феррари», а он был слушателем молодежной Академии «Феррари». Я много лет знаю и его отца Лоуренса. Он мой хороший друг. Я несколько раз бывал у него дома в Канаде, когда меня приглашали в гости.

У Ланса есть скорость и талант. Он неоднократно это демонстрировал, особенно в дождевых условиях. Я хорошо помню поул Ланса в Турции и несколько других выступлений в дождевых условиях. Чтобы показывать такой уровень в столь сложных условиях, ты должен быть действительно хорошо за рулем болида и идеально его чувствовать.

Что до меня, то я просто идут вперед гонку за гонкой, сезон за сезоном. Для меня важно продолжать прогрессировать. Мы должны оставаться довольными и помогать друг другу: « » будет помогать мне достичь моих целей, а я буду помогать команде прогрессировать с каждой гонкой, с каждым сезоном, приближаясь к ведущим позициям», – рассказал Алонсо.

Квят – в чемпионате мира по гонкам на выносливость: какой у него будет прототип? А шансы на победу есть?