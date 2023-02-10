Алекс Албон о перерыве в чемпионате из-за отмены Гран-при Китая: «Сможем лучше разобраться в особенностях работы болида»

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Пилот «Уильямса» Алекс Албон рассказал, что не видит проблемы в месячном перерыве в чемпионате, который образовался из-за отмены Гран-при Китая.

По словам Албона, появившееся свободное от гонок время команды смогут потратить на то, чтобы более плодотворно поработать над улучшением своих машин после стартовых этапов сезона.

Из-за отмены Гран-при Китая и решения «Формулы-1» не искать замену, между Гран-при Австралии и Гран-при Азербайджана в апреле пройдет 28 дней.

«Мы сможем определить области, в которых нужно прибавить, и начать производство необходимых деталей. Ничего особенного (в столь большом перерыве) в этом нет. Ничего страшного не случится и с точки зрения такой паузы в гоночной практике.

К началу (предсезонных тестов) мы проведем вне кокпита 3-4 месяца. Так что в большей степени это будет даже полезно с точки зрения того, что мы сможем лучше понять свою машину.

В особенности это важно в начале сезона, когда мы постоянно путешествуем по миру, находимся в дороге, гоночная команда почти не приезжает на базу. А тут данный перерыв можно будет использовать, чтобы оценить выступления машины на отрезке в три первых гонки, постараться эффективно использовать это время, чтобы лучше разобраться в особенностях работы болида», – рассказал Албон.

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