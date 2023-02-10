Хуан-Пабло Монтойя: «Марко до сих пор злится на меня. Он считает, что я специально проиграл титул в «Ф-3000»

Бывший пилот «Формулы-1» поделился воспоминаниями о работе с Гельмутом Марко.

Монтойя в начале своей карьеры выступал за команду в «Формуле-3000» в 1997 году и боролся за чемпионский титул:

«В те времена мне в принципе было тяжело, но в итоге Гельмут сделал меня лучше, как гонщика. Он всегда кричал на меня – заявляя, что у меня полно проблем, что я вообще псих и так далее. Но он делал все это с правильными намерениями. Он постоянно давил на меня, подталкивая меня вперед, помогая стать лучше.

Помню как-то раз Гельмут пригласил меня к себе домой на ланч. Мне подали салат, но в те времена я вообще не ел овощи. А потом Гельмут заставил меня бегом возвращаться обратно в его офис – забег занял больше часа.

В те времена я порой был сильно зол на него, но оглядываясь назад я понимаю, что он просто использовал это как способ сделать меня лучше. Жизнь в Граце и так далее – в целом это был очень полезный для меня опыт. В те времена у меня почти не было денег и Гельмут здорово мне помогал.

Еще Гельмут до сих пор на меня злится. Он считает, что я специально проиграл титул в «Ф-3000» на предпоследнем круге гонки в Муджелло. Но мы просто ошиблись с настройками передаточных чисел в коробке передач. И каждый раз, когда я переключался на наивысшую передачу, двигатель начинал барахлить и задыхаться – просто потому, что мы сделали последнюю передачу слишком длинной. Но Марко по-прежнему считает, что я упустил чемпионат в тот день.

Как бы то ни было, большинство команд обычно относятся к гонщикам, как к звездам и всяческих их балуют. Гельмут же хочет сделать из тебя человека – он верит, что если ты хочешь чего-то добиться, то ты должен бороться за это, преодолевая трудности».

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