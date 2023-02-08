Гендиректор «Косуорт» о возвращении в «Ф-1»: «Я не услышал ничего достаточно убедительного, чтобы хотя бы рассмотреть эту идею»

В «Косуорт» заявили, что не собираются возвращаться в «Формулу-1» из-за « ».

Ранее «Форд» объявил о сотрудничестве с «Ред Булл» с 2026 года, когда вступит в силу новый моторный регламент.

Компания «Косуорт» известна в «Ф-1» своим мотором – третьим по успешности в истории (после «Феррари» и «Мерседеса»). Благодаря нему с 1967 по 1983 год клиенты производителя десять раз выигрывали Кубок Конструктора. Примечательно, что двигатель разрабатывали в сотрудничестве с «Фордом».

«Мы не думали об этом [о возвращении в «Ф-1»]. Сейчас мы очень рады, что сотрудничаем с другими автопроизводителями. И чтобы хорошо выполнять работу, мы используем все свои ресурсы. Я считаю, что если ты что-то делаешь, то нужно делать это как минимум идеально.

Нам бы потребовалось создать специальный отдел для «Формулы-1» – и я не услышал ничего достаточно убедительного, чтобы хотя бы рассмотреть эту идею.

Я рад, что в какой-то степени мы уникальны. Это явно облегчает мою работу. Если бы нам поступило предложение, от которого сотрудники загорелись бы энтузиазмом и которое помогло бы бизнесу, то мы бы его рассмотрели», – сказал гендиректор компании Хэл Рисингер.

Он также отметил, что к «Косуорту» регулярно обращались по поводу сотрудничества в рамках нового регламента «Ф-1». Однако в компании посчитали это сложным делом для не участвующих в чемпионате.

«Я думаю, только те, кто напрямую погружен в это дело, способны внести существенный вклад. И я не имею в виду, что это неправильно. Просто у них такая автоспортивная программа, у нас – нет. Такова реальность.

По моему скромному мнению, они могут с нами посоветоваться – надеюсь, потому, что уважают наше мнение и хотят учесть как можно больше вариантов.

Но, как правило, решения принимают сами участники процесса. А это не про нас», – заключил Рисингер.

«Нам поздно идти в этом направлении». В «БМВ» исключают возвращение в «Формулу-1»