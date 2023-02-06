Мартин Брандл: «20 машин в «Ф-1» недостаточно для шоу»

Теги Мартин Брандл Формула-1 регламент Андретти Автоспорт Авто

Мартин Брандл назвал оптимальное количество болидов на решетке «Формулы-1».

ФИА открыла процесс подачи заявок для новых команд «Ф-1». Предполагается, что к десяти существующим коллективам может присоединиться «Андретти», также о своих амбициях высказывалась «Пантера Азия».

«Появление новых команд связано с логистическими вопросами, а также финансовыми. Поместятся ли они на пит-лейн, в паддоке, на решетке?

Сколько нам нужно болидов? Лично я считаю, что здорово было бы иметь 24 машины. В этом сезоне у нас 29 гонок – 23 Гран-при и шесть спринтов с 20 машинами на решетке. На мой взгляд, такое количество дает недостаточно шоу и возможностей», – сказал комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1».

Для «Ф-1» все же отбирают новые команды! Требуют бизнес-план, $200 млн и поддержку «равенства и окружающей среды»

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Великий Алонсо
Ответ andrei bomber
для шоу нужны обгоны и борьба . Сейчас же гонка практически заканчивается после квалификации . Ну да да бывают разные результаты на финише , но они редкость . Давайте добавим еще 2 - 3 команды , чтобы они плелись сзади и их могли обгонять по кругу лидеры гонки . Очень захватывающее зрелище .
Грубо говоря разных результатов на финише не бывает. Побеждают одни и те же гонщики и команды. 14 гонщиков обречены быть вне подиума как бы они не старались
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ева без Адама
Вот шоу-то будет, когда в нестандартных условиях треть пелотона не будет успевать на быстрый круг! А в Монако паровозик обрастет новыми вагончиками))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
andrei bomber
для шоу нужны обгоны и борьба . Сейчас же гонка практически заканчивается после квалификации . Ну да да бывают разные результаты на финише , но они редкость . Давайте добавим еще 2 - 3 команды , чтобы они плелись сзади и их могли обгонять по кругу лидеры гонки . Очень захватывающее зрелище .
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий