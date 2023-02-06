Мартин Брандл: «20 машин в «Ф-1» недостаточно для шоу»

назвал оптимальное количество болидов на решетке «Формулы-1».

ФИА открыла процесс подачи заявок для новых команд «Ф-1». Предполагается, что к десяти существующим коллективам может присоединиться « », также о своих амбициях высказывалась «Пантера Азия».

«Появление новых команд связано с логистическими вопросами, а также финансовыми. Поместятся ли они на пит-лейн, в паддоке, на решетке?

Сколько нам нужно болидов? Лично я считаю, что здорово было бы иметь 24 машины. В этом сезоне у нас 29 гонок – 23 Гран-при и шесть спринтов с 20 машинами на решетке. На мой взгляд, такое количество дает недостаточно шоу и возможностей», – сказал комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1».

Для «Ф-1» все же отбирают новые команды! Требуют бизнес-план, $200 млн и поддержку «равенства и окружающей среды»