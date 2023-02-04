Даниэль Риккардо: «Прямо сейчас я не собираюсь заниматься чем-то серьезным. Хочу дать разуму отдохнуть»

Резервист «Ред Булл» рассказал, как будет работать в сезоне-2023.

Риккардо вернулся в « » из «Макларена» на должность третьего пилота. 33-летний гонщик уже заявил, что вряд ли будет участвовать в тренировках в гоночные уик-энды.

Команды могут задействовать пилота не из основного состава в первых практиках дважды за сезон – и, по новым правилам 2022 года, этим пилотом должен быть молодой гонщик с опытом двух или менее Гран-при.

«В основном я буду заниматься работой на симуляторе. Еще знаю, что будут мероприятия и я проведу несколько показательных заездов. И хоть это еще не подтверждено – поэтому я не уверен в своих словах, – но я знаю, что будут тесты шин. Так что если я и буду пилотировать болид этого года – то вероятно на испытаниях, а не в первых практиках.

Я думаю, в середине года появится пара возможностей [проехать за рулем реального болида], но в основном вся моя работа – симулятор», – рассказал Риккардо.

Также резервист «Ред Булл» объяснил, почему не пытается найти место в другом чемпионате.

«Прямо сейчас я не собираюсь заниматься чем-то серьезным. Хочу дать разуму отдохнуть. Соревноваться, конечно, здорово, мне это нравится. Но это многого требует. Думаю, если бы я куда-то перешел, я бы неизбежно наткнулся на чужие ожидания. Я же просто хотел бы повеселиться, потому что, полагаю, именно таким я вижу этот год», – прояснил Даниэль.

Гельмут Марко: «В «Ред Булл» Риккардо проведет шинные тесты – после этого мы будем четче видеть общую картину»

Культовую ливрею «Ред Булл» в «Ф-1» продлили еще на сезон. Найдете отличия от прошлогодней?