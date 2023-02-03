Кубица проведет сезон-2023 в WEC – выступая в классе LMP2 за команду WRT
Бывший пилот «Формулы-1» Роберт Кубица в сезоне-2023 продолжит карьеру в гонках на выносливость.
Кубица будет выступать в WEC в составе команды WRT в классе LMP2. В одном экипаже с Кубицей будут гоняться Луи Делетраз и Руи Андраде.
Ранее Кубица выступал за «Прему». Вместе с ним сотрудничать с WRT начнет и польская компания Orlen.
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