Кубица проведет сезон-2023 в WEC – выступая в классе LMP2 за команду WRT

Бывший пилот «Формулы-1» в сезоне-2023 продолжит карьеру в гонках на выносливость.

Кубица будет выступать в в составе команды WRT в классе LMP2. В одном экипаже с Кубицей будут гоняться и Руи Андраде.

Ранее Кубица выступал за «Прему». Вместе с ним сотрудничать с WRT начнет и польская компания Orlen.

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