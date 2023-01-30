Гельмут Марко о возможной продаже «Ф-1» Саудовской Аравии: «Мне кажется, такой переход прошел бы не слишком хорошо»

Советник « » прокомментировал гипотетическую смену владельцев «Формулы-1».

Как стало известно недавно, в прошлом году государственный фонд Саудовской Аравии был готов заплатить за коммерческие права на «Формулу-1» $20 млрд. Однако нынешние владельцы чемпионата из «Либерти Медиа» отказались вести любые переговоры.

По мнению Марко, продажа прав на «Формулу-1» от американской компании представителям Саудовской Аравии в текущей ситуации выглядела бы странно.

«Мне кажется, такой переход прошел бы не слишком хорошо – от страны, где на данный момент проводится больше всего гонок «Ф-1», к стране с несколько другими культурными особенностями.

Да и в целом, если говорить о подобных коммерческих вопросах, скорее продажа «Формулы-1» возможна тому, кто, если можно так сказать, больше соответствует привычным корпоративным стандартам», – рассказал Марко.

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