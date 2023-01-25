Стюард ФИА Эмануэле Пирро: «Вассер привнесет в «Феррари» порядок, начинать революцию сейчас было бы неправильно»

Бывший пилот «Формулы-1» и пятикратный победитель гонки «24 часа Ле-Мана» Эмануэле Пирро поделился мнением о текущем положении «Феррари». Также Пирро регулярно работает в дирекции Гран-при в качестве стюарда ФИА.

По итогам сезона-2022 в «Феррари» сменилось руководство – Маттиа Бинотто на посту босса команды заменил .

«Сезон-2022 прошел для «Феррари» не так хорошо, как мог бы. У команды были проблемы и с технологиями, и с руководством. Я считаю, что новый босс Фредерик Вассер привнесет стабильность и позитивную атмосферу, и к выдающимся человеческим ресурсам «Феррари» добавится порядок.

Начинать революцию сейчас было бы неправильно. Скорее «Феррари» нужен человек, который поможет команде высвободить ее потенциал, что позволит Скудерии получить последний импульс и выиграть титул», – рассказал Пирро.

Буст моторов «Ф-1» запрещен, но инсайдеры обещают +30 л.с. у «Феррари» и +16 л.с. у «Мерседеса». Как они это сделали?