Гельмут Марко об уходе Воулза в «Уильямс»: «Мне сообщили, что обстановка в «Мерседесе» достаточно напряженная»

Советник « » прокомментировал переход Джеймса Воулза на должность руководителя « ». Ранее Воулз в течение многих лет работал в «Мерседесе» и долгое время занимал должность главы отдела разработки стратегии.

После перехода Воулза в «Уильямс» многие начали предполагать, что команда начнет превращаться в «мини-Мерседес».

Марко же выразил сомнения относительно того, что такой переход может укрепить позиции «Мерседеса» в чемпионате.

«Нет. На самом деле, у меня совершенно противоположная информация. Воулз решил пойти своим путем. И даже взял с собой в «Уильямс» несколько хороших инженеров. Мои источники сообщили, что обстановка в «Мерседесе» в связи с этим достаточно напряженная.

Окажет ли это негативное влияние на «Мерседес»? Посмотрим. Но я все равно считаю, что в новом сезоне в вопросе защиты титула именно «Мерседес» будет нашим главным соперником», – рассказал .

Буст моторов «Ф-1» запрещен, но инсайдеры обещают +30 л.с. у «Феррари» и +16 л.с. у «Мерседеса». Как они это сделали?