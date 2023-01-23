Нико Хюлькенберг: «Полагаю, убедил «Хаас», что буду для команды правильным выбором»

Пилот « » поделился ощущениями от возвращения в «Формулу-1» после перерыва в несколько лет.

Хюлькенберг заменил в «Хаасе» Мика Шумахера.

«Два года я не слишком переживал из-за отсутствия постоянной гоночной практики, я наслаждался своей жизнью и без места в кокпите болида «Ф-1». Жить становится гораздо спокойнее, есть и другие плюсы. Но потом все равно появляется желание вернуться на решетку, в гонки, желание надрать задницы соперникам, сесть за руль болида.

Страха (от незнания того, получит ли он место) не было. Ведь в конечном счете команды сами решают, кого хотят видеть за рулем своих машин. И обычно они поступают так, как считают правильным для себя. Выбирают тех, с кем добьются максимальных результатов, будут наиболее конкурентоспособны.

Полагаю, в «Хаасе» посмотрели на мою карьеру, статистику, выступления в гонках в ковид (Хюлькенберг дважды заменял заболевших гонщиков). Полагаю, я убедил их, что буду для команды правильным выбором», – рассказал Хюлькенберг.

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