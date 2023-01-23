Нико Хюлькенберг: «Полагаю, убедил «Хаас», что буду для команды правильным выбором»

Теги Нико Хюлькенберг Формула-1 Хаас Авто

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг поделился ощущениями от возвращения в «Формулу-1» после перерыва в несколько лет.

Хюлькенберг заменил в «Хаасе» Мика Шумахера.

«Два года я не слишком переживал из-за отсутствия постоянной гоночной практики, я наслаждался своей жизнью и без места в кокпите болида «Ф-1». Жить становится гораздо спокойнее, есть и другие плюсы. Но потом все равно появляется желание вернуться на решетку, в гонки, желание надрать задницы соперникам, сесть за руль болида.

Страха (от незнания того, получит ли он место) не было. Ведь в конечном счете команды сами решают, кого хотят видеть за рулем своих машин. И обычно они поступают так, как считают правильным для себя. Выбирают тех, с кем добьются максимальных результатов, будут наиболее конкурентоспособны.

Полагаю, в «Хаасе» посмотрели на мою карьеру, статистику, выступления в гонках в ковид (Хюлькенберг дважды заменял заболевших гонщиков). Полагаю, я убедил их, что буду для команды правильным выбором», – рассказал Хюлькенберг.

Зарплаты гонщиков «Ф-1» в 2023-м: Ферстаппен обставил Хэмилтона на $20 млн, Леклер ворвался на второе, у Алонсо спад в 4 раза

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Volodya_A
Вроде у него три года без постоянной практики?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Project2000
Твою карьеру и легендарную статистику все и так давно отлично знают))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий