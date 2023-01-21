Гюнтер Штайнер: «Приглашая Хюлькеньерга, мы учитывали отсутствие у него практики в последние три года»

Руководитель « » рассказал, что у команды нет сомнений в уровне .

Штайнер уверен, что несмотря на трехлетний перерыв Хюлькенберг сможет быстро адаптироваться и вернуть прежний уровень.

«Не могу сказать, что я всегда жду от пилотов попаданий в очки. Ведь я не знаю, насколько быстрой будет наша машина. Гонщики должны бороться, стабильно выжимать максимум из болида – стараться делать это как можно чаще.

И я не слишком обеспокоен за Нико. Вполне логично, что, приглашая Нико мы учитывали тот факт, что речь идет о гонщике, у которого не было стабильной практики в последние три года. Однако он провел пару тестов. И когда в начале прошлого года ему пришлось заменять Себастьяна Феттеля, он очень неплохо с этим справился.

Нико потребуется не так много времени, чтобы набрать оптимальную форму. Но мы должны дать ему несколько гонок на то, чтобы выйти на максимальный уровень. При этом Нико один из тех гонщиков, у которых есть опыт управления самой разной техникой – не только в «Формуле-1», но и в гонках спорткаров. Так что он хорошо умеет адаптироваться», – рассказал Штайнер.

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